«Забрали в больницу, там он умер». Всё, что известно о вспышке менингита на складе Ozon

В распределительном центре Ozon в Екатеринбурге случилась вспышка менингококковой инфекции, которая развивается за считаные часы, поражая молодых и здоровых людей. По последним официальным данным, заболевание подтвердилось у восьми сотрудников склада, как минимум двое из них скончались. В Министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, что причина их смерти выясняется.
Корреспонденты E1.RU побывали у очагов инфекции — самого склада и хостела, где жил один из скончавшихся, и рассказали всё, что известно об опасной вспышке. Подробности — в этом материале.
«Никакого скандала нет, работаем»
О случаях заболевания среди сотрудников Ozon 5 июля сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. Санврачи определили границы очагов, установили лиц, которые контактировали с заболевшими, и взяли у них анализы. Сотрудникам склада сразу начали делать прививки — вакцинировано уже больше сотни человек.
При этом закрывать распределительный центр не стали, он по-прежнему продолжает работать и отгружать заказы. В пресс-службе Ozon рассказали, что все заболевшие — это сотрудники подрядных организаций, они находятся под наблюдением врачей. Компания заверила, что соблюдает все предписания надзорного органа: на складе ввели масочный режим, стали измерять температуру на входе и обрабатывать поверхности антисептиком, сотрудников с признаками простуды до работы не допускают.
Однако некоторые работники считают, что этого недостаточно и что склад нужно на время закрыть.
— Руководство для галочки потребовало от всех сотрудников носить маски, измеряют температуру на входе, типа поставили ионизаторы и всё обрабатывают антисептиком. В реальности все толпятся у входов, маски носят не все, — рассказал E1.RU сотрудник склада. — Куда смотрит руководство? Или всем наплевать на опасную бактерию?
Журналисты E1.RU решили своими глазами увидеть, как на складе соблюдаются предписания Роспотребнадзора. В курилке у главного входа в распределительный центр замечаем нескольких сотрудников. Они отказываются от подробных комментариев, зато все как один выдают:
— У нас всё спокойно, действует масочный режим, у всех измеряют температуру. Продолжаем работать.
— Компания очень заботится о нас, мы все привиты.
— Никакого скандала нет, работаем.
Те, с кем удалось пообщаться, утверждают, что не слышали ничего об умерших и не были знакомы с заболевшими. Все здесь выглядят настолько спокойными, что в какой-то момент начинает казаться, будто нет никакой вспышки опасной инфекции. Жизнь идет своим чередом: вот к складу приезжает доставщик пиццы, а вот десятки сотрудников спокойно курят и общаются.
Когда кто-то из охранников замечает журналистов с камерами, он велит всем сотрудникам зайти в здание. Мы продолжаем наблюдение.
На входных дверях висит табличка «Соблюдайте масочный режим», однако из помещения многие выходят без масок.
— Не боитесь заразиться? — спрашиваем у одной из девушек.
— А чего бояться? — удивилась она.
Другие ее коллеги в ответ на этот вопрос либо молча пожимают плечами, либо тут же достают маски из кармана, натягивают их на лицо и разбегаются подальше от камер.
Когда рабочий день на складе заканчивается, за рабочими приезжает служебный автобус, но и в салоне маски надевают не все.
Хостел, куда зачастили машины скорой помощи
У хостела, где живут сотрудники компании и где был обнаружен еще один очаг инфекции, ситуация более напряженная. Временное жилье для работников находится на втором этаже крохотного торгового центра «Победа». Вход в хостел — слева, а соседняя дверь ведет в продуктовые магазины и ателье. Туда заходят люди, которые и не подозревают об опасном соседстве.
Один из жильцов, Евгений (в маске), рассказывает, что узнал об инфекции, бушующей в хостеле, в минувшее воскресенье, 2 июля. По его словам, в тот день умер
— Сегодня ночью (с 5 на 6 июля. — Прим. ред.) врачи тоже приезжали, потому что кому-то стало плохо. Забрали девочку, ей тоже 21 год. Она с погибшим не контактировала, приехала уже после его смерти. Сейчас о ее состоянии ничего неизвестно, она не выходит на связь, — говорит Евгений.
Он добавляет, что в хостеле есть несколько комнат, три умывальные. Постояльцы, у которых нет своей посуды, пользуются общей. В помещениях регулярно проводят уборку, но иногда жильцам выдают грязное постельное белье, делится мужчина.
Хостел «Победа» принадлежит предпринимательнице Анастасии Барабиной. ИП зарегистрировано в республике Башкортостан, в городе Стерлитамак.
К хостелу подъезжает карета скорой помощи, фельдшер и водитель надевают защитные костюмы, маски, перчатки и очки. Прохожие наблюдают за этим процессом с недоумением. Медик заходит внутрь и через пять минут спускается с двумя постояльцами. Это мужчины азиатской внешности: одному на вид за 50, другому — не больше 30. Им и другим жильцам хостела раздают маски.
Когда скорая уезжает, двое напуганных прохожих спрашивают у нас, что случилось. Оказывается, они ничего не знали о вспышке менингококковой инфекции.
«Ребята рассказывают, что умерли три женщины»
В региональном Минздраве подтвердили смерть
Сосед Кирилла Евгений рассказал E1.RU, что у парня был рак крови. Официально эта информация не подтверждается.
— У него отказали ноги, он начал несвязно говорить. Скорая приехала, его забрали в больницу, там он умер. Никого в хостел не пускали и не выпускали. Сначала карантин длился меньше дня. Потом нас всех посадили на карантин еще на полтора дня. Взяли анализы, уехали, приехали с результатами и забрали пять человек с подтвержденным менингококком. Ставили прививки, но это по желанию, никого не принуждали, — рассказал Евгений.
По его словам, кроме
— Я сам на работе пока не был, но ребята, которые ездили туда, рассказывают, что умерли три женщины: одна — в столовой, другая — в одном из блоков, третья — по дороге в больницу, — поделился Евгений.
О гибели нескольких сотрудниц E1.RU на условиях анонимности рассказала еще одна работница Ozon.
— На данный момент я являюсь контактным лицом, так как работала непосредственно в смене с одной из женщин, которая умерла. Говорят, что не она одна. Из-за этого меня дважды вызывали в СЭС. Первый раз брали мазок изо рта, через день — ПЦР из носа. Когда будут результаты, не говорят, сказали только, что сообщат руководству. Так страшно от неизвестности. На работу я не хожу, так как боюсь, — поделилась екатеринбурженка.
Официальные же источники говорят пока только о двух летальных исходах: помимо
Что касается заболевших, то, как рассказали в областном Минздраве, по состоянию на 19 часов 6 июля в Сысертскую ЦРБ были госпитализированы шестеро сотрудников Ozon.
— Без клиники (клинических проявлений. — Прим. ред.), контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное, — сообщили в министерстве.
Грозит ли нам эпидемия менингококковой инфекции?
Чем отличается менингококк от менингита? Менингококк (neisseria meningitidis) — бактерия, возбудитель острого бактериального менингита. Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание. Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Менингококк может попасть в оболочки головного мозга (у пациента будет менингит), в мозговую ткань (энцефалит). При проникновении возбудителя в кровь ставят диагноз «менингококцемия».
Доктор медицинских наук Владимир Никифоров, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им.
— Это не очень хорошая форма, но, откровенно говоря, если его сразу начать правильно лечить, то исход благоприятный. Это бактериальная инфекция, она поддается терапии современными антибактериальными средствами, сильными антибиотиками, — отметил Владимир Никифоров.
Он считает, что умершие поздно обратились к врачу. По словам ученого, менингококковый менингит проявляется резко: начинается высокая температура, появляются признаки интоксикации и, главное, сильнейшая головная боль.
Владимир Никифоров предположил, что заболевание мог вызвать особо агрессивный штамм либо умершие имели проблемы с иммунитетом и у них развился инфекционно-токсический шок.
— Менингококк не способен привести ни к эпидемии, ни к пандемии. Он передается воздушно-капельным путем, как грипп, как ковид, но он малоконтагиозен. Другими словами, заражение возможно только при тесном контакте человека с человеком в замкнутом пространстве.
Напомним, предыдущая вспышка менингококковой инфекции на складе Ozon была в ноябре 2022 года — тогда медики выявили заболевание у 11 сотрудников склада в Подмосковье. По неофициальной информации, все инфицированные жили в общежитии в Нахабино.
Подробнее о том, как можно заразиться менингококком, как обезопасить себя от него и как понять, что пора обращаться к врачу, можно почитать в этом материале. Также мы писали, как развивается болезнь. Здесь вы найдете ответ на вопрос о том, нужно ли теперь срочно делать прививку, а здесь рассказываем, может ли прийти заразная посылка.
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