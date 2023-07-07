«Забрали в больницу, там он умер». Всё, что известно о вспышке менингита на складе Ozon

«Никакого скандала нет, работаем»

О случаях заболевания среди сотрудников Ozon 5 июля сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. Санврачи определили границы очагов, установили лиц, которые контактировали с заболевшими, и взяли у них анализы. Сотрудникам склада сразу начали делать прививки — вакцинировано уже больше сотни человек.

При этом закрывать распределительный центр не стали, он по-прежнему продолжает работать и отгружать заказы. В пресс-службе Ozon рассказали, что все заболевшие — это сотрудники подрядных организаций, они находятся под наблюдением врачей. Компания заверила, что соблюдает все предписания надзорного органа: на складе ввели масочный режим, стали измерять температуру на входе и обрабатывать поверхности антисептиком, сотрудников с признаками простуды до работы не допускают.