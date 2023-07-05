Следователи начали проверку после смерти подростка в Новосибирске — о ее ходе доложат Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки, которую начали после смерти 15-летнего мальчика в Новосибирской больнице.
— В СМИ опубликовано обращение жителя города Новосибирска о том, что в медицинском учреждении областного центра не соблюдались условия лечения, в результате чего наступило ухудшение здоровья и смерть его несовершеннолетнего сына, — сообщает пресс-службе Следственного комитета России.
Следователи СУ СК по Новосибирской области начали проверку. Исполняющий обязанности руководителя следственного комитета по региону Виталий Зарипов должен доложить о ходе проверки Александру Бастрыкину.
НГС рассказывал о смерти 15-летнего мальчика Никиты Калинкина. По словам его отца, подросток умер от потери крови и проблем с трахеостомой. Изначально мальчика положили в больницу с подозрением на менингит или энцефалит. Читайте подробности в материале медицинского обозревателя НГС Марии Тищенко.