«Солнечный ожог — запредельная доза облучения»: онколог объяснил, как загар может спровоцировать рак

Меланома — одна из наиболее злокачественных опухолей, развивающаяся из меланоцитов — пигментных клеток, продуцирующих меланины. Часто рецидивирует и дает метастазы почти во все органы. Ее особенностью является слабая ответная реакция организма или ее отсутствие, из-за чего меланома стремительно прогрессирует.

Что происходит с кожей во время загара

Принято считать, что солнце наиболее опасно для людей со светлой кожей, и этому есть объяснение.



— В коже есть пигментные клетки. При этом существует пять фототипов кожи в диапазоне от чернокожих до альбиносов, у которых совсем нет пигмента. И в этом диапазоне находимся мы с вами — у кого-то пигмента чуть больше, у кого-то чуть меньше. Люди, которые имеют светлую радужку глаз и светлую кожу, имеют большую фоточувствительность, — говорит Алексей Привалов.