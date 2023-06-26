Инсульт до 40 лет уже не редкость: профессор рассказал, как не пропустить ранние предвестники

Но бывает, что когда-то активный и деятельный человек после инсульта угасает. Нужно учесть, какая сторона мозга пострадала. У правши левое полушарие мозга отвечает за моторную функцию и речь, а в правом полушарии находится эмоционально-волевой центр. У левши — наоборот.



И может развиться такая история: правша с инсультом в левом полушарии имеет грубые расстройства речи, слабость в правых конечностях, но имеет шанс быстро восстановить двигательные функции. А если пострадало правое полушарие, то правша может хорошо разговаривать, но эмоционально-волевые качества меняются, развиваются постинсультные депрессивные состояния. Пациент не хочет заниматься лечебной физкультурой, просто лежит в кровати, смотрит в потолок, жалеет себя, но ничего не делает, чтобы это преодолеть.



Родственники не всегда понимают такие перемены в характере, просят назначить лекарства, но не в таблетках дело. Самое главное — научиться жить с таким человеком. Пациент всё время будет пытаться организовать работу вокруг себя, чтобы ему помогали одеться, умыться, поесть. Нужно обращаться с ним как с маленьким ребенком: создать условия для тренировок, помогать, но так, чтобы человек пытался делать всё сам. Это сложно: пациенты часто могут быть хорошими манипуляторами. Они плачут, жалуются на жизнь, даже могут настраивать друг против друга родственников, которые за ними ухаживают. И всё для того, чтобы получать максимальный уход при полном отсутствии собственной активности.

