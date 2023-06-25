Инфекционист рассказал, какой единственный верный признак укажет, что у вас глисты

— Действительно, паразитарные инвазии зачастую не обладают какими-то специфическими симптомами, характерными только для них. Исключение составляет, пожалуй, только перианальный зуд при энтеробиозе — инфекционном заболевании, вызываемом червями острицами. Это очень характерный симптом для этого паразитоза, так как при расчесывании кожи перианальной области под ногти попадают яйца остриц, при попадании рук в рот заглатываемые повторно, — возникает аутоинвазия, — рассказал Андрей Поздняков.



В то же время есть гельминты, которые не любят пищеварительный тракт, а выбирают другие локации в организме. В таких случаях симптомы могут быть характерны для поражения какого-то конкретного органа.

