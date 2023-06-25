Инфекционист рассказал, какой единственный верный признак укажет, что у вас глисты

Летом чаще, чем в другое время года, можно подхватить паразита: плохо помытые овощи, фрукты или не тщательно вымытые после работ на даче руки, плохо прожаренные шашлыки. Гельминта можно подцепить даже через укус комара, рассказывает «Доктор Питер».
В человеческом организме паразиты могут жить не только в ЖКТ, они могут поселиться, например, в мышцах, тканях легких или других органах. Именно поэтому вовремя обнаружить у себя «чужого» нелегко — симптомы бывают разные и часто неспецифичные.
Как рассказал врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, к общим симптомам заражения паразитами, обитающими в ЖКТ, относятся слабость, снижение аппетита, вялость, изменения кожи, потеря веса, боли в животе.
Андрей Поздняков — врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», кандидат медицинских наук.
— Действительно, паразитарные инвазии зачастую не обладают какими-то специфическими симптомами, характерными только для них. Исключение составляет, пожалуй, только перианальный зуд при энтеробиозе — инфекционном заболевании, вызываемом червями острицами. Это очень характерный симптом для этого паразитоза, так как при расчесывании кожи перианальной области под ногти попадают яйца остриц, при попадании рук в рот заглатываемые повторно, — возникает аутоинвазия, — рассказал Андрей Поздняков.
В то же время есть гельминты, которые не любят пищеварительный тракт, а выбирают другие локации в организме. В таких случаях симптомы могут быть характерны для поражения какого-то конкретного органа.
Чем опасны глисты
Речь не просто о дискомфорте, дефиците важных витаминов, микроэлементов или временных проблемах с пищеварением. По словам врача, любая паразитарная инвазия чревата последствиями, иногда весьма серьезными, вплоть до жизнеугрожающих состояний.
Клубок аскарид, если их было проглочено много и они размножились в кишечнике, может вызвать воспаление аппендикса или кишечную непроходимость, что может потребовать операции.
Описторхисы, живущие в желчных путях до 25 лет, повышают риск развития злокачественных опухолей, в частности рака желчных путей (холангиокарцинома) — опасного онкообразования, которое часто заканчивается фатальным исходом.
Цепни могут приводить к тяжелым анемиям, выраженному дефициту железа и других микроэлементов, витаминов, вызывая кахексию, то есть человек истощается на глазах.
— Поэтому тяжесть любой паразитарной инвазии зависит от массивности паразитов и своевременности их выявления, — уточнил инфекционист.
Как обнаружить паразита
Для диагностики заражения паразитами используются разные методы. Андрей Поздняков перечислил три самых частых.
Общий анализ крови
На паразитарные инвазии, которые действительно дают выраженные симптомы, с высокой долей вероятности может указывать повышение уровня эозинофилов в общем анализе крови.
Эозинофилия в ОАК вместе с неспецифическими симптомами — повод заподозрить паразитоз и пройти дополнительное обследование. Но сама по себе эозинофилия не всегда может быть связана с гельминтами, особенно если в анализе не сильно выражена.
Анализ кала под микроскопом
Так как большая часть паразитов живет в ЖКТ, они выделяют с калом либо так называемые членики, либо яйца. Их можно увидеть под микроскопом.
— Если мы говорим про обнаружение в кале, то до недавнего времени единственным методом обнаружения частей паразитов либо яиц оставалась микроскопия. Все возможные исследования кала — на яйца гельминтов, кал по Като, Фюллеборну или Parasep — отличались только подготовкой и той средой, в которой этот кал транспортировался и готовился для микроскопии. Принцип один и тот же: взять кал, быстро привезти в лабораторию и посмотреть его под микроскопом. В любом случае — это исключительно ручная методика, глазозависимая, зависящая от правильной пробоподготовки, правильного сбора материала и квалификации специалиста, который будет смотреть в микроскоп, — объясняет врач-инфекционист.
Для получения корректного результата нужен в том числе правильный сбор биоматериала. Делают это 3–5 раз с интервалом 3–5 дней, так как паразиты выделяют яйца определенными циклами и обнаружить их в образце кала можно не всегда.
Анализ кала методом ПЦР
В этом случае лаборатория будет искать в образце биоматериала ДНК паразита.
— Подразумевается, что каждый паразит имеет уникальную ДНК, ее и будет обнаруживать методика ПЦР при условии, что она там присутствует, — это самое важное понимание для успешной диагностики. Если мы определяем методом ПЦР нормальную флору (например, колонофлор, когда мы смотрим флору кишечника), она есть всегда, вопрос, в каком количестве и соотношении. Паразиты в организме могут быть, а могут и не быть, — объясняет специалист.
Однако регулярно и на всякий случай проверяться на паразитов, по словам Андрея Позднякова, смысла нет. Делать это стоит, если что-то начало беспокоить, появились подозрительные симптомы или повысился уровень эозинофилов в крови.
15-сантиметровый червь поселился под кожей у туриста после укуса комара
Ранее мы рассказывали, как турист съездил на шашлыки, а потом врачи нашли у него под кожей огромного червя. Взрослый волгоградец отдыхал с шашлыками на природе в Волго-Ахтубинской пойме. Ощутимое напоминание о хорошо проведенном времени оставил комар, укусивший мужчину в грудь. Зуд в месте укуса не проходил в течение нескольких дней. Уставший чесать разбухший участок кожи волгоградец решил обратиться к врачам.
В процессе обследования он дошел до хирургов, а те вырезали у него из груди огромного белого червя. После операции паразит остался жив и продолжал извиваться на марле.
Как журналисту V1.RU рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ, врач-инфекционист Ольга Чернявская, паразит действительно достался волгоградцу от комара.
— Есть такое паразитарное заболевание — дирофиляриоз, вызывают его гельминты, которые называются дирофилярии, — сообщила эксперт. — Источником заболевания являются собаки, у них живут и взрослые особи паразитов, и в крови циркулируют личинки. Переносят этих личинок от собаки к собаке комары. Иногда в эту цепочку случайно попадают и люди.
При укусе комара в организм человека попадает личинка, которая под кожей превращается во взрослого червя. Иногда их может быть несколько, но потомства они в нашем организме дать не могут — организм человека для них не очень подходит, в процессе эволюции к нам этот паразит не смог хорошо приспособиться, так что личинки дирофилярий у зараженного человека не появляются.
Жить такой паразит у человека под кожей может достаточно долго, но потом погибает, вокруг него образуется капсула, и он перестает доставлять своему хозяину какие-либо неприятности, только косметические. Умереть от него невозможно.