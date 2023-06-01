После публикации НГС следователи и прокуратура начали проверку поликлиники, где ребенку не давали нужное лекарство

Сама женщина уже сходила в СК: об этом она рассказала редакции.

— Меня вызвали в Следственный комитет, вчера ходила, и расспрашивали о том, что было на самом деле. Я объяснила, что в 2021 году была такая же ситуация: мы летом не получали препарат — покупали сами, а потом осенью он появился. Рассказала, как ходила к главному врачу на прием. Сегодня пришла в поликлинику карту ребенка взять — не дали, говорят, теперь их прокуратура проверяет. Но вроде пообещали копии завтра сделать. А нам в понедельник в больницу, в пульмонологию, ложиться: у нас всё очень серьезно — динамики нет. Если честно, я не знаю, сколько сын еще проживет, — говорит Ольга Чипенко.

