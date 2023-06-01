После публикации НГС следователи и прокуратура начали проверку поликлиники, где ребенку не давали нужное лекарство

Новосибирские следователи и прокуроры начали проверку поликлиники № 20 после публикации НГС с жалобой матери ребенка, которому не выдают подходящее лекарство — препарат-ингалятор «Симбикорт».
29 мая НГС рассказал, как Ольга Чипенко год пытается добиться своему ребенку-инвалиду, болеющему пневмофиброзом и бронхиальной астмой, бесплатный препарат, но получает только дешевый аналог, который, по словам женщины, не работает.
Сама женщина уже сходила в СК: об этом она рассказала редакции.
— Меня вызвали в Следственный комитет, вчера ходила, и расспрашивали о том, что было на самом деле. Я объяснила, что в 2021 году была такая же ситуация: мы летом не получали препарат — покупали сами, а потом осенью он появился. Рассказала, как ходила к главному врачу на прием. Сегодня пришла в поликлинику карту ребенка взять — не дали, говорят, теперь их прокуратура проверяет. Но вроде пообещали копии завтра сделать. А нам в понедельник в больницу, в пульмонологию, ложиться: у нас всё очень серьезно — динамики нет. Если честно, я не знаю, сколько сын еще проживет, — говорит Ольга Чипенко.
Ольга Чипенко добавила, что после публикации на НГС и начавшейся проверки в поликлинике пообещали выдать нужное ребенку лекарство в следующем месяце.
Корреспондент НГС обратился в СК и прокуратуру с просьбой подтвердить начавшуюся проверку поликлиники № 20.
— Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту халатности должностных лиц медицинской организации. Изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили журналисту в СК.
В прокуратуре также подтвердили проверку:
— Прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20» в части соблюдения прав ребенка-инвалида на охрану здоровья, — сообщили в ведомстве.
Минздрав НСО прокомментировал ситуацию после публикации НГС.
— Препарат с торговым названием «Симбикорт Турбухалер» врачебные комиссии назначили 101 новосибирцу. Запас «Симбикорта» для них в регионе сейчас — более 600 упаковок. Это примерно на полгода, — передает Минздрав.
Также чиновники уточнили порядок получения лекарства с конкретным торговым названием.
— Слов пациента или обычной рекомендации врача недостаточно. Скорее всего, ему придется лечь на несколько дней в стационар, чтобы без риска для здоровья под наблюдением медиков выяснить и задокументировать, какой препарат для пациента эффективен и безопасен, — сообщили в ведомстве.
Ольга Чипенко в прошлый раз отмечала, что у ее сына уже есть предписание именно на этот препарат, без замены на аналоги. При этом ей предлагали положить ребенка на дополнительное обследование в стационар, но женщина этого боялась из-за вспышки кори в Новосибирске: у сына нет прививок — их нельзя ставить из-за его слабого иммунитета.