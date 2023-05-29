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Проблема

«Организм не поддается лечению»: сибирячка заявила, что ее сыну выдают бесполезное лекарство — более дорогое она покупает сама

Врачи требуют дополнительное обследование, но мать боится оставлять сына в стационаре из-за его слабого здоровья

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На необходимое лекарство женщина тратит 2200–2400 рублей в месяц

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Сибирячка Ольга Чипенко заявила, что ее 14-летнему ребенку-инвалиду уже год в поликлинике № 20 не выдают необходимое лекарство. Мальчик получает более дешевый аналог, который ему не помогает, а в больнице требуют дополнительные обследования, чтобы подтвердить предписание на дорогой препарат.

— Сын очень тяжело болеет. Это связано с пневмофиброзом и бронхиальной астмой. Мой сын уже был инвалидом, а после того как в 2020 году переболел ковидом, добавилось еще вот это. Организм не поддается лечению — динамики нет. Препарат-ингалятор «Симбикорт», который мы получали, в прошлом году перестали давать, предлагая замену. Мы попробовали ее, но она не работает. А у нас есть предписание именно на этот препарат, без замены на аналоги. Ведь при объемном спазме ребенок даже может погибнуть, — рассказывает Ольга Чипенко.

По словам женщины, в поликлинике № 20, куда приписан ее сын, говорят, что «Симбикорт» есть, но выдавать его отказываются, как и выдавать письменный отказ, чтобы с ним пойти жаловаться в Минздрав. Чипенко предлагают положить ребенка на обследование в стационар, но женщина этого боится из-за вспышки кори в Новосибирске: у сына нет прививок — их нельзя ставить из-за его слабого иммунитета.

Все документы, подтверждающие диагноз ребенка, в распоряжении НГС имеются.

Это история болезни сына Ольги Чипенко только за последние шесть лет наблюдений в поликлинике. За первые годы жизни мальчика, рассказывает женщина, — еще два таких же тома

Это история болезни сына Ольги Чипенко только за последние шесть лет наблюдений в поликлинике. За первые годы жизни мальчика, рассказывает женщина, — еще два таких же тома

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Мать-одиночка, живущая только на свою пенсию и детские выплаты сыну, вынуждена ежемесячно покупать нужный ингалятор, тратя на него 2200–2400 рублей. Неработающая лекарственная замена, которую предлагают в поликлинике, как уточнила женщина, стоит дешевле.

Корреспондент НГС дозвонился до заведующей детским отделением поликлиники № 20 Ларисы Лиходеевой.

— Мы ей не можем сделать формулярную комиссию в стационаре, которая должна дать заключение, что им этот препарат (замена «Симбикорта». — Прим. ред.) не подходит. Но если мы их туда не можем положить из-за кори, значит, нужно заключение от пульмонолога, что этот препарат ей не подходит. У нее такие заключения были, но они уже закончились. Их же нужно минимум раз в год обновлять, — объяснила Лариса Лиходеева.

НГС также отправил письменный запрос в новосибирский Минздрав.

В конце марта НГС рассказал о проблеме в новосибирских аптеках с препаратом, который применяется при повышенном уровне холестерина и триглицеридов в крови. А ранее мы рассказывали, что из аптек пропадал популярный импортный антибиотик.

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