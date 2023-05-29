«Организм не поддается лечению»: сибирячка заявила, что ее сыну выдают бесполезное лекарство — более дорогое она покупает сама

— Сын очень тяжело болеет. Это связано с пневмофиброзом и бронхиальной астмой. Мой сын уже был инвалидом, а после того как в 2020 году переболел ковидом, добавилось еще вот это. Организм не поддается лечению — динамики нет. Препарат-ингалятор «Симбикорт», который мы получали, в прошлом году перестали давать, предлагая замену. Мы попробовали ее, но она не работает. А у нас есть предписание именно на этот препарат, без замены на аналоги. Ведь при объемном спазме ребенок даже может погибнуть, — рассказывает Ольга Чипенко.

