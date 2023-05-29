«Организм не поддается лечению»: сибирячка заявила, что ее сыну выдают бесполезное лекарство — более дорогое она покупает сама

Сибирячка Ольга Чипенко заявила, что ее
— Сын очень тяжело болеет. Это связано с пневмофиброзом и бронхиальной астмой. Мой сын уже был инвалидом, а после того как в 2020 году переболел ковидом, добавилось еще вот это. Организм не поддается лечению — динамики нет. Препарат-ингалятор «Симбикорт», который мы получали, в прошлом году перестали давать, предлагая замену. Мы попробовали ее, но она не работает. А у нас есть предписание именно на этот препарат, без замены на аналоги. Ведь при объемном спазме ребенок даже может погибнуть, — рассказывает Ольга Чипенко.
По словам женщины, в поликлинике
Все документы, подтверждающие диагноз ребенка, в распоряжении НГС имеются.
Мать-одиночка, живущая только на свою пенсию и детские выплаты сыну, вынуждена ежемесячно покупать нужный ингалятор, тратя на него 2200–2400 рублей. Неработающая лекарственная замена, которую предлагают в поликлинике, как уточнила женщина, стоит дешевле.
Корреспондент НГС дозвонился до заведующей детским отделением поликлиники
— Мы ей не можем сделать формулярную комиссию в стационаре, которая должна дать заключение, что им этот препарат (замена «Симбикорта». — Прим. ред.) не подходит. Но если мы их туда не можем положить из-за кори, значит, нужно заключение от пульмонолога, что этот препарат ей не подходит. У нее такие заключения были, но они уже закончились. Их же нужно минимум раз в год обновлять, — объяснила Лариса Лиходеева.
НГС также отправил письменный запрос в новосибирский Минздрав.
В конце марта НГС рассказал о проблеме в новосибирских аптеках с препаратом, который применяется при повышенном уровне холестерина и триглицеридов в крови. А ранее мы рассказывали, что из аптек пропадал популярный импортный антибиотик.