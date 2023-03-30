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«Для меня он жизненно важен»: из новосибирских аптек исчезает препарат для снижения холестерина

Эксперты говорят, что полного аналога нет, но похожие препараты имеются у многих производителей

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Этот препарат содержит два вещества, которые чаще продаются отдельно, а не вместе

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Новосибирцы заявили о проблеме с препаратом, который применяется при повышенном уровне холестерина и триглицеридов в крови.

— Из аптек Новосибирска исчез отечественный лекарственный препарат «Супрозафен». Для меня он жизненно важен, а аналогов у него нет. Как быть? — пожаловалась читательница НГС Людмила.

Сервис поиска лекарств Lekvapteke эту информацию подтверждает — препарат не находится.

В сервисе поиска лекарств препарат не ищется

В сервисе поиска лекарств препарат не ищется

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Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин рассказал журналисту НГС, что сейчас в сети есть несколько упаковок «Супрозафена» на остатке, а действующих вещества в препарате два — розувастатин и фенофибрат:

— Субстанция делается в Швейцарии, и владелец препарата — Швейцария. Именно 100%-го аналога нет. По международному непатентованному наименованию основной компонент — розувастатин, если смотреть монопрепарат, то аналогов много.

Он уточняет, что с розувастатином есть 5—7 производителей с ценой от 150 рублей до 6500 тысяч рублей в зависимости от производителя, дозировки и количества таблеток.

Главный врач «Клиники восстановительной медицины» Альбина Никитина также замечает, что препарат состоит из двух компонентов, каждый из которых есть в доступе.

Ранее мы рассказывали о том, что из новосибирских аптек пропадал популярный импортный антибиотик, а также о том, что есть перебои с «Виагрой».

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