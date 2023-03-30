«Для меня он жизненно важен»: из новосибирских аптек исчезает препарат для снижения холестерина

Новосибирцы заявили о проблеме с препаратом, который применяется при повышенном уровне холестерина и триглицеридов в крови.
— Из аптек Новосибирска исчез отечественный лекарственный препарат «Супрозафен». Для меня он жизненно важен, а аналогов у него нет. Как быть? — пожаловалась читательница НГС Людмила.
Сервис поиска лекарств Lekvapteke эту информацию подтверждает — препарат не находится.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин рассказал журналисту НГС, что сейчас в сети есть несколько упаковок «Супрозафена» на остатке, а действующих вещества в препарате два — розувастатин и фенофибрат:
— Субстанция делается в Швейцарии, и владелец препарата — Швейцария. Именно
Он уточняет, что с розувастатином есть 5—7 производителей с ценой от 150 рублей до 6500 тысяч рублей в зависимости от производителя, дозировки и количества таблеток.
Главный врач «Клиники восстановительной медицины» Альбина Никитина также замечает, что препарат состоит из двух компонентов, каждый из которых есть в доступе.
Ранее мы рассказывали о том, что из новосибирских аптек пропадал популярный импортный антибиотик, а также о том, что есть перебои с «Виагрой».