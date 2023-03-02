Мужчины уверены, что препарат работает: новосибирцы пожаловались на перебои с «Виагрой» в аптеках

— «Виагры» нет. Аналогов очень много. Действующего вещества — силденафила цитрата — у нас достаточно. Разных производителей и разных по цене. Наверное, дело во внутреннем настрое и уверенности мужчин, что импортный препарат работает на 100%.

Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин подтверждает, что «Виагра» всё реже появляется в предложениях поставщиков, потому что производитель давно заявил об уходе с российского рынка: