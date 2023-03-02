Мужчины уверены, что препарат работает: новосибирцы пожаловались на перебои с «Виагрой» в аптеках

Новосибирцы пожаловались на перебои с «Виагрой» (действующее вещество — силденафила цитрат) от компании Pfizer в аптеках.
О проблемах с покупкой этого товара в редакцию сообщили читатели. Ранее наши коллеги из «Фонтанки» писали о том, что фармкомпания Viatris (подразделение Pfizer) остановила поставку препарата «Виагра» в Россию.
Что говорят в аптеках
Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева подтверждает проблемы с препаратом в Новосибирске:
— «Виагры» нет. Аналогов очень много. Действующего вещества — силденафила цитрата — у нас достаточно. Разных производителей и разных по цене. Наверное, дело во внутреннем настрое и уверенности мужчин, что импортный препарат работает на 100%.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин подтверждает, что «Виагра» всё реже появляется в предложениях поставщиков, потому что производитель давно заявил об уходе с российского рынка:
— Тем не менее у нас пока есть остатки этого препарата. Но также есть множество синонимов. К тому же в аптеках это торговое наименование исчезает, я думаю, потому что цена стала более высокой: она не соответствует спросу.
Сервис поиска лекарств Lekvapteke тоже показывает большое количество препаратов с таким действующим веществом.
Мнение уролога
Уролог-андролог клиники «Здравица» Павел Плугин считает, что популярность именно этого, оригинального препарата на сегодняшний день связана только с его обывательской узнаваемостью:
— Очень большой процент покупателей приобретает его без назначения врача и медицинских показаний. А это очень опасно для жизни. На рынке фармпрепаратов в России останется более 20 дженериков — официальных копий силденафила. Оригинальный силденафил — это очень старый препарат, он был синтезирован более 30 лет назад — в 1992 году.
По словам специалиста, на данный момент в России зарегистрировано еще 3 оригинальных препарата с доказанной эффективностью, используемых во всём мире при лечении эректильной дисфункции.
— Они имеют более удобную форму приема, больший эффект и значительно меньше побочных эффектов, нежели силденафил («Виагра»). Поводов для переживания нет, главное, помнить, что залогом эффективного лечения являются не определенные препараты, а своевременное обращение к врачу-урологу, — напоминает Павел Плугин.
Ранее мы рассказывали, почему из аптек пропали популярные препараты и какие лекарства новосибирцы покупают чаще.
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