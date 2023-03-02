«Многим кажется, что он лучше аналогов»: из новосибирских аптек исчезает популярный импортный антибиотик

Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева подтверждает, что «Флемоксина» нет, причем давно:

— Его можно заменить «Амоксициллином». «Флемоксин» можно разводить водой — это удобно тем, кто не может глотать таблетки. «Амоксициллин» сейчас тоже выпускают в виде растворимых таблеток. Так что особой проблемы нет. «Флемоксин» импортный, поэтому многим кажется, что он лучше отечественных аналогов. Практики так не считают. Отечественный амоксициллин хорошо борется с бактериями и биодоступность у него даже выше, чем у «Флемоксина».

