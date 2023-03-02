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«Многим кажется, что он лучше аналогов»: из новосибирских аптек исчезает популярный импортный антибиотик

Эксперты говорят, что препаратов с таким же действующим веществом много

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Этот антибиотик отличался растворимой формой таблеток, но эксперты говорят, что подобные аналоги сейчас тоже есть

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Новосибирцы заявили о проблеме с популярным антибиотиком «Флемоксин», руководители аптек подтверждают нехватку.

— У нас в городе нет «Флемоксина». Есть только российские «Амоксициллин», «Амоксиклав», — рассказывает читатель НГС.

Важно! Не используйте антибиотики без назначения врача и без убедительных признаков прикрепления бактериальной инфекции! И помните, что вирусы не лечатся антибиотиками!

Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин говорит, что «Флемоксин» — это одно из торговых наименований действующего вещества амоксициллина:

— Тот или иной производитель может отсутствовать в какой-то момент, но в целом по действующему веществу есть синонимы. Кроме того, силами производственных аптек мы готовы изготовить этот антибиотик, сырье у нас есть.

Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева подтверждает, что «Флемоксина» нет, причем давно:

— Его можно заменить «Амоксициллином». «Флемоксин» можно разводить водой — это удобно тем, кто не может глотать таблетки. «Амоксициллин» сейчас тоже выпускают в виде растворимых таблеток. Так что особой проблемы нет. «Флемоксин» импортный, поэтому многим кажется, что он лучше отечественных аналогов. Практики так не считают. Отечественный амоксициллин хорошо борется с бактериями и биодоступность у него даже выше, чем у «Флемоксина».

При этом сервис поиска лекарств Lekvapteke показывает, что указанный препарат есть в аптеках, но их список небольшой — всего два адреса по всему городу.

Препарат показывается в наличии лишь в нескольких аптеках

Препарат показывается в наличии лишь в нескольких аптеках

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Журналист НГС отправил запрос в Росздравнадзор, чтобы уточнить, с чем связаны перебои с поставками названного препарата.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы пожаловались на перебои с «Виагрой» в аптеках.

Если вы тоже столкнулись с отсутствием какого-то препарата, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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