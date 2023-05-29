Минздрав предупреждает: популярное лекарство для желудка может убить почки

— Чрезмерно горячая пища обжигает ротовую полость и пищевод, а также повышает риск развития рака пищевода, — предупреждает Александра Яковлева. — Причем определить ожог пищевода на глаз бывает сложно, так как в этом органе меньше рецепторов, чем на коже. Оптимальную температуру пищи или напитка поможет определить «принцип пиалы». Например, перед тем как пить чай, возьмите чашку в руки. Если рукам слишком горячо, напиток лучше немного остудить.