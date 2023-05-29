Минздрав предупреждает: популярное лекарство для желудка может убить почки

Согласно новым исследованиям, ряд лекарств от гастрита и язвы желудка не стоит принимать долговременно. Об этом предупредил Минздрав, рассказывает «Доктор Питер». Речь идет об ингибиторах протонной помпы — «Омепразоле», «Пантопразоле» и других. Их нередко назначают врачи, да и сами пациенты могут «прописать» себе, когда беспокоит изжога.
— В Минздраве вносят изменения в инструкции по применению таких препаратов, как «Омепразол», «Пантопразол» и другие ингибиторы протонной помпы (ИПП), — сообщила известный биолог Анча Баранова. — Выяснилось, что их долгий прием увеличивает риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (ТИН) с возможным прогрессированием до почечной недостаточности.
Анча Баранова — доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США).
Эксперт отмечает, что врачи нередко назначают эти лекарства из группы ИПП, чтобы защитить желудок, если пациент принимает нестероидные противовоспалительные препараты, а затем «забывают» отменить.
Издание «РГ» сообщает, что год назад была обнародована информация, что длительный прием ингибиторов протонной помпы повышает риск развития диабета второго типа. Результаты исследования ученых из Миланского университета Бикокка были опубликованы в журнале JCEM.
Что еще опасно при больном желудке
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что полгода назад Минздрав запретил продавать в аптеках популярные лекарства с действующим веществом ранитидин — из-за опасной примеси. Под запрет попали препараты «Зантак, «Гистак», «Ацилок». Их применяли при болях в желудке из-за язвы, гастрита, при ГЭРБ.
К слову, о «Ранитидине» и «Зантаке» и их вреде для здоровья говорили еще несколько лет назад. Тогда на смену этим препаратам пришли ингибиторы протонной помпы вроде «Омепразола».
Врачи отмечают, что в России есть препараты, которые могут заменить потенциально опасный при долгом применении омепразол и другие ингибиторы протонной помпы, если ГЭРБ и рефлюкс мучат регулярно. Правда, их стоимость в аптеках может заметно отличаться, причем в большую сторону.
Привычки, которые убивают наш желудок
Часто лишь в кабинете у гастроэнтеролога мы узнаем, что с годами «заработали» проблемы со здоровьем, избавиться от которых поможет строгая диета, долгое лечение или даже серьезная операция.
Но если задуматься — во многих случаях развития болезни можно было бы избежать, всего лишь не поддаваясь влиянию неполезных привычек. Какие из них разрушают наш желудок день за днем, рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева. Вот лишь некоторые из них.
Увлечение минералкой
— Налегая на минералку из супермаркетов, люди искренне считают, что ведут здоровый образ жизни, — говорит гастроэнтеролог. — Проблема в том, что такая вода сильно насыщена углекислотой. Попадая в желудок человека, она стимулирует выработку соляной кислоты, что чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Что же касается лечебных минеральных вод, то их и вовсе стоит пить курсами и только после консультации с врачом.
Перебор с кофе
— В разумных дозах кофе действительно оказывает тонизирующий эффект, а также положительно влияет на печень, — отмечает Александра Яковлева. — Но вместе с тем кофе способен нарушить кислотность желудочного сока и привести к сбою в работе желчевыводящих путей. Поэтому злоупотреблять кофе не рекомендуется. И в особенности натощак. Лучшее время для чашки этого напитка — после полноценного завтрака или обеда.
Слишком горячая еда
— Чрезмерно горячая пища обжигает ротовую полость и пищевод, а также повышает риск развития рака пищевода, — предупреждает Александра Яковлева. — Причем определить ожог пищевода на глаз бывает сложно, так как в этом органе меньше рецепторов, чем на коже. Оптимальную температуру пищи или напитка поможет определить «принцип пиалы». Например, перед тем как пить чай, возьмите чашку в руки. Если рукам слишком горячо, напиток лучше немного остудить.