Пять лайфхаков против клеща: опытный турист — о том, что нужно делать каждому перед выездом на природу

От укусов клещей в этом сезоне пострадали уже больше 40 тысяч россиян, хотя по-настоящему благоприятная пора для них еще даже не наступила. Опытный турист и путешественник Дмитрий Толмачев предупреждает, что активность клещей будет сохраняться минимум до середины июля. Именно столько продлится сезон их размножения. Причем самые подходящие температуры для паукообразных тварей еще впереди — наиболее подвижны они в относительно теплой погоде — от 15 до 20 градусов. Места массового обитания — неподалеку от ручьев и рек, во влажных затененных логах, высокой мокрой траве или кустарниках.
Вместе с Дмитрием Толмачевым наши коллеги из NGS24.RU сняли короткое видео, которое поможет многим обезопасить себя и своих близких во время вылазок на природу. Эти антиклещевые советы реально работают — смотрите их в ролике чуть выше.
— Я большую часть своей жизни хожу в лес, — говорит путешественник, — в месяц получается около 15 вылазок, вожу группы менее опытных туристов и достаточно часто вижу, что люди вообще не имеют представления, как обезопасить себя от клещей. А ведь можно соблюсти несколько элементарных требований, чтобы снизить риск встречи с клещом. Все мои советы, которые я рассказал в видеоролике, рабочие и многократно испытанные на себе.