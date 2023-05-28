Пять лайфхаков против клеща: опытный турист — о том, что нужно делать каждому перед выездом на природу

От укусов клещей в этом сезоне пострадали уже больше 40 тысяч россиян, хотя по-настоящему благоприятная пора для них еще даже не наступила. Опытный турист и путешественник Дмитрий Толмачев предупреждает, что активность клещей будет сохраняться минимум до середины июля. Именно столько продлится сезон их размножения. Причем самые подходящие температуры для паукообразных тварей еще впереди — наиболее подвижны они в относительно теплой погоде — от 15 до 20 градусов. Места массового обитания — неподалеку от ручьев и рек, во влажных затененных логах, высокой мокрой траве или кустарниках.

