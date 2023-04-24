Россию накрыла сильнейшая магнитная буря. Кому может стать хуже?

В ночь на 24 апреля Россию накрыла сильная магнитная буря. Как сообщили в Институте прикладной геофизики, степень возмущения магнитного поля Земли за последние сутки достигла уровня G4 (максимальный уровень этой шкалы — G5). Во многих регионах страны магнитная буря стала причиной северного сияния — его видели в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Вологде, Рязани, Екатеринбурге, а также во многих других городах, даже в тех, где это явление крайне редкий гость. Что такие мощные бури означают для всех нас, а особенно для метеочувствительных людей?
Есть пять уровней магнитных бурь — от G1 до G5. Сильные бури измеряются уровнями от G3 до G5, они способны вызвать нарушения в коротковолновой связи и работе навигационных систем, а также привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. По словам руководителя омского астрономического кружка Ольги Смолянкиной, магнитные бури влияют на приборы, которые установлены на спутниках, вращающихся вокруг Земли, и низких орбитах, а также на состояние атмосферы. Она также объяснила, почему бури становятся причиной возникновения северных сияний:
— Когда происходит магнитная буря, то, говоря простыми словами, проминается магнитное поле Земли и дает доступ к частицам солнечного ветра, они проникают в глубокие слои атмосферы, сталкиваются с ее частицами, и атмосфера светится. Вот вам и полярное сияние.
А как это природное явление влияет на здоровье человека? У медиков и астрофизиков нет единого мнения на этот счет. Многие врачи уверены, что метеозависимость — это не миф, и этому явлению есть научное обоснование. Врач-кардиолог Наталья Гуляева считает, что симптомы, которые появляются у метеозависимых людей в дни смены погоды или магнитных бурь, обусловлены тем, что в этот момент меняется атмосферное давление.
— Оно вызывает колебания артериального давления человека, меняет работу сердца, тонус сосудов, ощущение пульса, — рассказала врач-кардиолог. — Именно от этого и появляются те симптомы, которые чувствуют пациенты: слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, чувство нехватки воздуха и дискомфорта в груди. Люди с более серьезными сердечными болезнями: тяжелой гипертонией, ишемической болезнью, стенокардией, инфарктом, нарушением сердечных ритмов — могут почувствовать боли в груди, приступы стенокардии, аритмии или гипертонический криз.
Наталья Гуляева — врач-кардиолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Некоторые же врачи уверены, что головная боль и другие неприятные симптомы, которые люди обычно объясняют капризами погоды, на самом деле вызваны другими причинами. Терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Анастасия Луканина в беседе с «Доктором Питером» выразила мнение, что появление неприятных симптомов — головной боли, слабости, проблем со сном — может быть связано, например, с мигренью, последствиями напряжения или даже нарушением привычного режима питания.
— Исследования, в том числе исследования по хронобиологической тематике, доказывают, что смена погоды не влияет на здоровье, — уверена Анастасия Луканина. — Известные миру заболевания входят в Международную классификацию болезней (МКБ), данных о метеочувствительности и метеозависимости там нет.
Тем не менее врачи советуют метеозависимым в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Чтобы облегчить свое состояние, очень важно высыпаться и не нагружать организм. Лучше отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день, не забывать пить достаточно воды и избегать чрезмерной физической активности.
— Как себя вести в дни магнитных бурь, обычно оговаривается у кардиолога на приеме — тем врачом, который знает своего пациента и ведет его постоянно. Если пациент нигде не наблюдается, у него разовые консультации, то здесь немного сложнее, потому что доктор не знает нюансов, а за одну консультацию выяснить их не всегда возможно, — говорит Наталья Гуляева. — Дни магнитных бурь обычно указываются на сайтах или в газетах, и если пациент знает о своей метеолабильности, лучше следить за этим, чтобы представлять, когда могут быть отклонения.
Врач-кардиолог посоветовала в дни магнитных бурь внимательно следить за пульсом и давлением, чтобы при плохом самочувствии немедленно связаться со специалистом. В целом же людям, которые считают себя метеочувствительными, рекомендуют обратиться к врачу еще и за тем, чтобы разобраться в причинах болезненного состояния. Ведь головная боль, упадок сил и изменения давления могут быть проявлением, например, хронической железодефицитной анемии, хронической депрессии, хронической инфекции, последствием перенесенных инфекционных заболеваний, недостатка