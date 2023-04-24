Россию накрыла сильнейшая магнитная буря. Кому может стать хуже?

— Когда происходит магнитная буря, то, говоря простыми словами, проминается магнитное поле Земли и дает доступ к частицам солнечного ветра, они проникают в глубокие слои атмосферы, сталкиваются с ее частицами, и атмосфера светится. Вот вам и полярное сияние.



А как это природное явление влияет на здоровье человека? У медиков и астрофизиков нет единого мнения на этот счет. Многие врачи уверены, что метеозависимость — это не миф, и этому явлению есть научное обоснование. Врач-кардиолог Наталья Гуляева считает, что симптомы, которые появляются у метеозависимых людей в дни смены погоды или магнитных бурь, обусловлены тем, что в этот момент меняется атмосферное давление.