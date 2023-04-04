«Всегда есть время между диагнозом и смертью». Каково это — жить с неизлечимым раком груди

— Это был разгар пандемии, — вспоминает Светлана. — Лето 2020 года. Всех беспокоили ковид и изоляция, весну мы провели на даче, чтобы не волноваться о заражении.



О своей болезни Светлана узнала случайно. После родов ее начали беспокоить боли в спине, но никто из врачей не мог выявить причину.



— Я обращалась к неврологам, остеопатам, мануальным терапевтам, но спина всё не проходила. Когда мы летом вернулись с дачи, спина заболела еще сильнее.