В Новосибирске начали проверять младенцев на 36 опасных заболеваний — к чему готовиться роженицам

Ольга Быкадорова приводит нескольких примеров врожденных заболеваний, раннее выявление которых может спасти жизнь и здоровье маленького человека:



— Галактоземия — редкое наследственное заболевание, когда организм не способен перерабатывать галактозу, которая содержится во многих продуктах питания, в том числе в молоке. Она накапливается и приводит к поражению нервной системы, печени, хрусталика глаза. Вот почему важно обнаружить галактоземию сразу после рождения и исключить из рациона питания ребенка любое молоко, включая материнское.



Еще один пример — врожденный гипотиреоз — наследственная патология щитовидной железы, которая может привести к отставанию в физическом и умственном развитии ребенка. Своевременно диагностированный гипотиреоз хорошо поддается гормональной терапии.



Муковисцидоз — одно из наиболее распространенных наследственных заболеваний. Проявляется поражением легких, печени, желудочно-кишечного тракта и других систем организма. Необходимо начинать лечение как можно раньше, чтобы улучшить качество и продолжительность жизни.



При спинальной мышечной атрофии (СМА) постепенно отмирают все мышечные ткани, включая те, которые обеспечивают организму способность дышать. Но болезнь дает о себе знать не сразу, а через несколько месяцев после рождения, когда разрушительные процессы в организме уже запущены.



— Врожденный иммунодефицит (ВИД) делает ребенка уязвимым к инфекциям, что само по себе опасно. Но еще более неприятное проявление врожденного иммунодефицита — негативная реакция организма на профилактические прививки. Если не знать, что у малыша ВИД, можно вместо пользы от вакцинации получить вред, — говорит Ольга Быкадорова.

