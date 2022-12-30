В НСО новорожденных будут тестировать на СМА — укол от этой болезни стоит больше 2 млн долларов

Напомним, что СМА — это очень быстро прогрессирующее заболевание: раньше, как правило, дети от него умирали, потому что теряли способность ходить, есть и даже дышать. Самый дорогой укол нужен был таким пациентам только раз, чтобы замедлить или даже остановить прогрессирование болезни, но его нужно ставить до шести месяцев, вовремя диагностировав заболевание.



Остальные существующие препараты нужно принимать пожизненно — это около 25 миллионов рублей в год на одного пациента. К сожалению, не все пациенты доживали до момента получения лекарства.

