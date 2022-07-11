Укол за 150 миллионов рублей смогут делать в России — истории семей, которые не могли его поставить. Для чего?

Препарат «Золгенсма», один укол которого стоит более 2,1 миллиона долларов официально и применяется для пациентов со спинально-мышечной атрофией (СМА), поступил в оборот в России — ранее семьи пациентов устраивали сборы на него. Рассказываем, что это значит и кому требуются такие препараты.



Спинально-мышечная атрофия — это генетическое заболевание, при котором у человека поврежден или полностью отсутствует ген, отвечающий за работу двигательных нейронов (SMN1 и SMN2). Есть четыре разные формы протекания заболевания.

