Мальчику со СМА всем миром собрали 121 миллион на спасительный укол. А Минздрав запретил покупать лекарство. Почему?

Действительно, в долгосрочной перспективе поставить один укол на всю жизнь обойдется дешевле, чем пожизненный прием «Спинразы» и «Рисдиплама».



Ройзман добавил, что если ребенка со СМА придется отправлять за рубеж, чтобы там поставить укол, то все заговорят об этом в таком ключе:



— Как так? Люди в России сумели собраться, сделали попытку спасти ребенка, а Минздрав не дает это сделать — и ребенка приходится вывозить за границу, чтобы спасти его, на те деньги, которые люди в России сами собрали!



Политик подчеркнул, что сейчас все люди, участвовавшие в сборе, возмущены, но «никто сдаваться не собирается».



— За этим сбором по Марку стояли десятки тысяч людей. Кто по сто рублей давал, кто — по двести, кто — по миллиону. Поэтому, конечно, люди все возмущены. Вся страна собирала.



Пока родители не получили письменное обоснование. Письменное заключение родителям обещали выдать через неделю. Родители Марка будут подавать судебный иск по поводу этого решения, также они готовят обращение в Следственный комитет.



А в это время

Такая же история произошла в Архангельске. Там тоже неравнодушные люди собрали 121 миллион рублей для спасения жизни маленькой девочки, но Минздрав изменил правила, и ребенок остался без долгожданной помощи. Читайте в материале «Деньги собраны, а разрешения нет: как бюрократия мешает Вике Снегиревой получить самый дорогой укол в мире».

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