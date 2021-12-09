Минздрав зарегистрировал самое дорогое в мире лекарство для лечения детей со СМА — «Золгенсма»

Спинальная мышечная атрофия (СМА) — редкая генетическая болезнь, поражающая двигательные нейроны спинного мозга. Это приводит к атрофии и параличу мышц. В мире существуют три препарата от СМА: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма». Как пишет РБК, в России до этого были зарегистрированы только «Спинраза» и «Рисдиплам», но эти препараты надо принимать пожизненно. Укол «Золгенсма», в отличие от них, делают только в возрасте до двух лет.



В начале этого года по указу президента был создан Фонд поддержки детей с тяжелыми, угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра». За время своей работы он одобрил лечение «Золгенсмой» четырем детям.

Детей, которым поставили страшный диагноз, знает вся страна — деньги на спасительный укол приходится собирать буквально всем миром. О том, как живут семьи с детьми-«смайликами», как добиваются лечения, мы рассказывали в документальном фильме. Текстовую версию материала можно прочитать здесь.