«Препараты — одни из самых дорогих в мире»: в Новосибирской области закупают лекарства для больных со СМА

В Новосибирске в 2022 году дорогие препараты при спинальной мышечной атрофии (СМА) закупят для 29 пациентов, среди которых 8 взрослых.

СМА ― группа генетических нейромышечных заболеваний, которые поражают двигательные нейроны спинного мозга и приводят к нарастающей мышечной слабости, атрофии и параличу мышц. Патогенетические препараты, такие как «Спинраза» (Нусинерсен) и «Эврисди» (Рисдиплам), помогают приостановить гибель мотонейронов.

Бюджетом региона предусмотрено 902 миллиона рублей на закупку лекарств для пациентов с редкими заболеваниями, в том числе со спинальной мышечной атрофией.

