Самое дорогое лекарство в мире официально появилось в России
Три упаковки «Золгенсмы» уже использовали в столичных больницах
Препарат «Золгенсма», который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (и является самым дорогим в мире), официально появился в России.
— Первые упаковки «Золгенсмы» получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы «Честный знак». Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, — сообщил «Интерфаксу» оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий.
«Золгенсма» — одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Один укол, сделанный как можно раньше, способен затормозить и даже остановить развитие болезни. Стоимость одной дозы препарата составляет более
В июне 2021 года в России изменили программу скрининга новорожденных: ее расширили до