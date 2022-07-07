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Самое дорогое лекарство в мире официально появилось в России

Три упаковки «Золгенсмы» уже использовали в столичных больницах

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Стоимость одной дозы составляет более <nobr class="_">2 миллионов</nobr> долларов

Стоимость одной дозы составляет более 2 миллионов долларов

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Препарат «Золгенсма», который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (и является самым дорогим в мире), официально появился в России.

— Первые упаковки «Золгенсмы» получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы «Честный знак». Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, — сообщил «Интерфаксу» оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий.

«Золгенсма» — одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Один укол, сделанный как можно раньше, способен затормозить и даже остановить развитие болезни. Стоимость одной дозы препарата составляет более 2 миллионов долларов.

В июне 2021 года в России изменили программу скрининга новорожденных: ее расширили до 36 наследственных и врожденных заболеваний, в который вошла и спинальная мышечная атрофия. Мы рассказывали о том, почему россияне вынуждены собирать 160 миллионов рублей на самый дорогой укол в мире, чтобы спасти своих детей.

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