«Родишь — поймешь»: сколько стоят роды в Новосибирске (сравниваем частные и бюджетные роддома)

Еще один способ выбрать роддом — получить направление от врача из женской консультации. Например, женщину могут положить в определенную больницу по медицинским показаниям.

В предполагаемый день родов до роддома вы можете доехать сами или на скорой. В случае со скорой есть нюанс: бесплатная скорая отвезет вас в ближайший роддом независимо от того, какой вы выбрали. Можно вызвать платную скорую помощь, цена зависит от расстояния между местом выезда и роддомом. Судя по калькулятору на сайте клиники «Претор», отвезти роженицу с левого берега на правый будет стоить около 11 тысяч рублей.