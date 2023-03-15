«Родишь — поймешь»: сколько стоят роды в Новосибирске (сравниваем частные и бюджетные роддома)

Подготовка к родам — занятие не только волнительное, но и затратное. Выбор больницы, врача, сбор сумки в роддом... Мы решили посчитать, во сколько примерно могут обойтись роды, и сравнили варианты в бюджетном и платном медучреждениях.
Роды по ОМС
Закон разрешает выбрать для родов любой бесплатный роддом по ОМС. Узнать о роддомах больше можно на специальных форумах, в группах для будущих мам или на 2ГИСе, почитав отзывы. Кроме того, стоит выяснить, не закрывают ли медучреждение на ежегодную санитарно-профилактическую обработку в предполагаемую дату родов.
Еще один способ выбрать роддом — получить направление от врача из женской консультации. Например, женщину могут положить в определенную больницу по медицинским показаниям.
В предполагаемый день родов до роддома вы можете доехать сами или на скорой. В случае со скорой есть нюанс: бесплатная скорая отвезет вас в ближайший роддом независимо от того, какой вы выбрали. Можно вызвать платную скорую помощь, цена зависит от расстояния между местом выезда и роддомом. Судя по калькулятору на сайте клиники «Претор», отвезти роженицу с левого берега на правый будет стоить около
Если вы решили рожать бесплатно, договариваться с роддомом заранее не нужно. В приемном покое достаточно показать паспорт с полисом и отдать обменную карту, после этого вас должны положить в предродовую палату. Там у вас могут быть соседки.
По полису ОМС роддом обеспечивает всё, что может понадобиться женщине или ребенку во время родов: медицинские процедуры, анестезию, оперативное вмешательство. В этом случае роды принимает дежурная бригада: если за время родов смена поменяется, придется привыкать к новым людям.
После родов женщину переводят в палату с соседями. Например, в роддоме при
Платные роды в бюджетном роддоме
Заключить контракт на платные роды с государственным роддомом обычно можно с 36-й недели беременности. В материале мы решили рассмотреть цены на платные услуги в клиническом роддоме
В прайс-листе на сайте роддома указано, что ведение беременности там стоит от
Подробную информацию можно найти на портале «Сибмама»: там указано, что индивидуальное ведение родов с выбором врача обойдется в
За
Кроме того, можно доплатить за индивидуальную палату отдельно. Сутки пребывания в одноместной палате обойдутся в 3000 рублей, в двухместной — в 2500.
Платная клиника
Единственный частный роддом в Новосибирске — «Авиценна». Ведение родов здесь стоит от
В программу входит госпитализация за сутки до родов или кесарева сечения, осмотр и консультация врачей, лабораторные исследования, родоразрешение, анестезия, в случае необходимости — реанимация для ребенка или матери. Кроме того, в пакет входит прививка для новорожденного от гепатита В и туберкулеза и анализы. Для мамы программа предусматривает повторную консультацию акушера-гинеколога, УЗИ, школу мам и диагностику мышц тазового дна.
В программе «Базовая» роды принимает дежурная бригада врачей. Естественные роды в этом случае будут стоить
Сумка в роддом
Перед тем как начать собирать сумку в роддом, следует проверить, каковы требования к вещам для рожениц. На сайтах некоторых больниц даже есть специальные списки. Например, в перинатальный центр на Адриена Лежена женщине необходимо взять с собой документы и моющиеся тапочки, халат, ночную рубашку, посуду, туалетные принадлежности, впитывающие пеленки для осмотра на кресле (шесть штук) и компрессионные чулки. При этом в списке нет вещей, которые понадобятся после родов.
Мы решили посмотреть, сколько все эти товары стоят, например, в «Ашане». Так, резиновые тапочки обойдутся в 200 рублей, самый дешевый халат — в 560 рублей, сорочка — в 200 рублей, пеленки — в 595 рублей. Компрессионных чулок в «Ашане» не оказалось, но «Озон» предлагает варианты от 533 рублей. Посуду и предметы гигиены можно взять из дома. Итого самая дешевая сумка в роддом может стоить 2088 рублей.
А на сайте «Авиценны» указано, что женщина и вовсе может не брать с собой сумку: всё необходимое предоставят в клинике.
Есть и специальные сервисы, которые предлагают наборы уже готовых сумок для родов. Такие наборы обычно продают в стильных прозрачных кейсах. Сайт «Пора в роддом» предлагает варианты от 3900 до 8500 рублей.
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