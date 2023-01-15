«Кракен» на свободе: симптомы «нового» коронавируса и прогнозы

Его уже зафиксировали как минимум в 29 странах. В том числе и в России, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и обмениваются вирусами.



Первый в России случай заражения новым вариантом коронавируса зафиксирован далеко от столиц. Заболевшая — жительница Пензы 32 лет, работница административного подразделения на одном из городских предприятий. Женщина заболела 27 декабря, симптомы были стандартные для ОРВИ. Выздоровела уже 2 января, перенеся всю инфекцию в легкой форме, несмотря на то, что привита от COVID-19 не была.

