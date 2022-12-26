«Что будет дальше — нам страшно думать»: из новосибирских аптек исчез жизненно важный препарат от рака

Пациентки с раком молочной железы не могут купить жизненно важный препарат — «Тамоксифен». Он нужен для того, чтобы опухоль не росла. Женщины делятся друг с другом остатками запасов и не знают, как жить, когда они закончатся. Также почти полностью иссякли запасы этого лекарства для бесплатной выдачи. Корреспондент НГС Александра Бруня выяснила, когда препарат может появиться вновь в аптеках Новосибирска и почему он исчез.
«Выручаем друг друга»
Сообщения о том, что «Тамоксифен» пропал из аптек Новосибирска стали появляться в чатах и группах онкобольных с ноября.
— Девочки начали писать, что не купить его. Многие испугались и начали из других регионов покупать, но такая ситуация в целом по стране, как я поняла, сложилась, — объяснила корреспонденту НГС жительница Новосибирска Наталья. — Нет его в аптеках. Так-то он недорогой, многие сами покупали, чтобы с рецептами не возиться в поликлинике.
«Тамоксифен», согласно справочнику Vidal, противоопухолевое средство. Он обладает комбинированным спектром действия. Очень широко применяется при раке молочной железы, так как подавляет выработку эстрогенов, которые стимулируют рост опухоли. Тамоксифен входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
— Его выписывают как для самостоятельной покупки, так и по льготе. «Тамоксифен» находится в стандартах лечения рака молочной железы, который занимает первое место по распространенности среди женских раков, — объяснил корреспонденту НГС онколог Сергей Красильников.
После удаления опухоли и исследований при необходимости его назначают пациенткам.
— Этот препарат блокирует выработку женских гормонов. Потому что опухоль молочной железы бывает эстрогензависимая и может развиваться от гормонов, — добавил врач.
«Тамоксифен» назначается пациенткам длительно и может приниматься несколько лет.
— Сейчас я на уколах и на таблетках. «Тамоксифен» нужен для подавления гормонов, чтобы опухоль не начала расти. С самого начала покупала таблетки сама. Один раз их выдали по рецепту в поликлинике, а тут поднялся вопрос в группе, что препаратов нет. Достала свои запасы, отдала, сколько смогла, себе оставила немного. Пошла на днях в поликлинику уколы ставить, попросила и рецепт на «Тамоксифен». Мне сказали, что его нет и в декабре не будет. Ничего не объясняют, — разводит руками жительница Новосибирска Анастасия.
Пока пациентки выручают друг друга, но запасы уже истощились.
— Друг другу помогаем. Выкручиваемся вот так, — объяснила женщина. — Что будет дальше — нам страшно думать.
Когда лекарство появится в Новосибирске
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области отметили, что не надзирают за продажей лекарств в аптеках, но подтвердили, что определенный дефицит есть.
— Дефицит противоопухолевого препарата с действующим веществом тамоксифен в настоящее время наблюдается по всей стране. В «Новосибоблфарме» есть небольшой запас «Тамоксифена», купленного ранее. Для обеспечения льготников в декабре препарат уже отгрузили. Остаток на складе — 362 упаковки. Аукцион на закупку следующих партий объявлен. Как только «Тамоксифен» вернется на российский рынок, он появится и в Новосибирской области, — ответили на запрос корреспондента НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Чиновники подчеркнули, что главный внештатный онколог региона Сергей Фурсов не наделен полномочиями организовывать лекарственное обеспечение. Поэтому на вопрос редакции, какие меры он будет принимать в связи со сложившейся ситуации, он не ответил.
— Лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента. В каждом конкретном случае он принимает индивидуальное решение о возможности смены терапии, — добавили в Минздраве.
В сервисе поиска лекарств Lekvapteke говорится, что в Новосибирске препараты с действующим веществом тамоксифен купить сейчас невозможно. Заказать их нельзя и через сервисы «Аптека.ру», «Фармакопейка», «Белая аптека», «Озерки» и другие аптеки.
В справочной муниципальной «Новосибирской аптечной сети» также говорят, что «Тамоксифена» в наличии нет. Директор организации Дмитрий Гришунин сообщил корреспонденту НГС, что заказ на таблетки сделан.
— В целях обеспечения жителей города Новосибирска МП «НАС» проведены переговоры с производителями и дистрибьюторами, по результатам которых закуплено 1500 упаковок «Тамоксифена». Первая партия поступит в филиалы предприятия 26 декабря, — заверил Дмитрий Гришунин.
В муниципальных аптеках с 1 по 20 декабря было продано 158 упаковок этого лекарства.
— Обращений от граждан с просьбой оказать содействие в приобретении «Тамоксифена» в МП «НАС» на 22 декабря не зарегистрировано. Обращаем ваше внимание, что лекарство назначается врачом и отпускается по рецепту, — добавил директор.
Почему исчез «Тамоксифен»?
Один из крупных российских производителей «Тамоксифена» — компания «Озон». Изданию Vademecum производитель сообщил, что препарат появится в аптеках «в ближайшее время». Представитель компании объяснил, что ситуация с дефицитом препарата возникла из-за перебоев с поставкой активных фармсубстанций (АФС) для его выпуска. Vademecum отмечает, что в компании подчеркнули, что с середины декабря отгрузки АФС возобновились.
Препараты с действующим веществом тамоксифен также производят компании Sandoz, «Верофарм» и «Фармасинтез». Их продукцию сейчас также невозможно приобрести.
При этом федеральный Росздравнадзор отрицает проблемы с лекарством.
— Росздравнадзор информирует, что «Тамоксифен» производится несколькими отечественными производителями, введен в гражданский оборот в достаточном количестве и продолжает поступать в обращение и аптечные организации. При этом каждое обращение отрабатывается Росздравнадзором и его территориальными органами, осуществляется взаимодействие с производителями, дистрибьюторами и аптечными организациями, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Редакция НГС обратилась с официальными запросами в компании, которые производят лекарства с действующим веществом тамоксифен.
— В России зарегистрированы удостоверения лекарственного препарата тамоксифен у 8 производителей, 5 из которых — российские. Касаемо выпуска препарата «Синфен» (тамоксифен) производства «Фармасинтез-Норд» — возникли логистические сложности с компонентами для производства субстанции. Компания решает эти вопросы, о сроках производства пока сообщить не можем, — ответили на запрос редакции в компании «Фармасинтез-Норд».
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