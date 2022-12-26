«Что будет дальше — нам страшно думать»: из новосибирских аптек исчез жизненно важный препарат от рака

«Выручаем друг друга»

Сообщения о том, что «Тамоксифен» пропал из аптек Новосибирска стали появляться в чатах и группах онкобольных с ноября.

— Девочки начали писать, что не купить его. Многие испугались и начали из других регионов покупать, но такая ситуация в целом по стране, как я поняла, сложилась, — объяснила корреспонденту НГС жительница Новосибирска Наталья. — Нет его в аптеках. Так-то он недорогой, многие сами покупали, чтобы с рецептами не возиться в поликлинике.

«Тамоксифен», согласно справочнику Vidal, противоопухолевое средство. Он обладает комбинированным спектром действия. Очень широко применяется при раке молочной железы, так как подавляет выработку эстрогенов, которые стимулируют рост опухоли. Тамоксифен входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.