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Около 6000 человек умерли от онкологии в Новосибирской области за год

Этот показатель уменьшился по сравнению с 2020 годом

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Чаще всего у сибиряков обнаруживают рак кожи

Чаще всего у сибиряков обнаруживают рак кожи

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В Новосибирской области в 2021 году около 6000 человек умерли от онкологических заболеваний. В 2020 году этот показатель составил 6545.

— Порядка 6000 человек мы потеряли. Цифры смертности от года к году снижаются. Мы пока не можем достигнуть того, чего хочется. Все силы прилагаем, для того чтобы показатели снизились на территории Новосибирской области, — рассказал главный онколог НСО Вадим Захаров во время пресс-конференции в информагентстве ТАСС.

Врач отметил, что чаще всего у жителей региона находят рак кожи — в прошлом году зафиксировали 1400 новых случаев. На следующем месте рак молочной железы, его обнаружили у 1200 человек. Далее следуют рак легких (990 заболевших), колоректальный рак (800 случаев) и рак предстательной железы (порядка 700 человек).

Ранее НГС рассказывал об основных видах женского рака. Почитайте в нашем материале, что увеличивает риск их возникновения и какие существуют мифы о таких заболеваниях.

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