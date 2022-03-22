Около 6000 человек умерли от онкологии в Новосибирской области за год

В Новосибирской области в 2021 году около 6000 человек умерли от онкологических заболеваний. В 2020 году этот показатель составил 6545.

— Порядка 6000 человек мы потеряли. Цифры смертности от года к году снижаются. Мы пока не можем достигнуть того, чего хочется. Все силы прилагаем, для того чтобы показатели снизились на территории Новосибирской области, — рассказал главный онколог НСО Вадим Захаров во время пресс-конференции в информагентстве ТАСС.



Врач отметил, что чаще всего у жителей региона находят рак кожи — в прошлом году зафиксировали 1400 новых случаев. На следующем месте рак молочной железы, его обнаружили у 1200 человек. Далее следуют рак легких (990 заболевших), колоректальный рак (800 случаев) и рак предстательной железы (порядка 700 человек).