3 февраля среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 8/10
usd 75.91
eur 91.63
Тема дняАвария на Чистой слободе

Все новости

Все новости

Онкологи подсчитали новые случаи рака в 2020 году — его нашли у 10 тысяч новосибирцев

При этом в регионе снизилась смертность от рака

2 267
17Обсудить

Поделиться

В 2020 году от рака в регионе скончались 6545 пациентов

В 2020 году от рака в регионе скончались 6545 пациентов

Поделиться

47,3% новосибирцев с онкологией обращаются за помощью на поздних стадиях рака

В Новосибирской области онкологи подвели итоги 2020 года — в регионе снизилась смертность от рака.

— По сравнению с 2019 годом смертность от новообразований снизилась на 3,8%. В 2020 году скончались 6545 пациентов, а в 2019 году — 6812. Нам удалось снизить смертность в группе трудоспособного возраста. В 2020 году скончались 1177 пациентов, в 2019 году — 1199, — рассказал на пресс-конференции ТАСС главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров. — За последние десять лет среди пациентов у 52,7% выявляется злокачественный процесс на 1-й и 2-й стадии.

При этом 47,3% случаев приходятся на поздние стадии рака — на 3-й и 4-й стадиях.

По словам врача, в 2020 году онкодиспансеру удалось увеличить объем химиотерапии и лучевой терапии.

— В 2020 году было выявлено 10 700 новых случаев. В 2019-м — 12 000 случаев. На снижении выявляемости сказалось ограничение диспансеризации, — добавил врач. — На учете у онкологов сейчас находится более 84 тысяч человек.

В конце января в Новосибирске в клинике Мешалкина начали лечить рак предстательной железы новым способом. Врачи применяют особый радиоактивный препарат — он убирает боль и подавляет рост опухоли даже в самых запущенных случаях.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

онкологиярак
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...