Онкологи подсчитали новые случаи рака в 2020 году — его нашли у 10 тысяч новосибирцев

47,3% новосибирцев с онкологией обращаются за помощью на поздних стадиях рака
В Новосибирской области онкологи подвели итоги 2020 года — в регионе снизилась смертность от рака.
— По сравнению с 2019 годом смертность от новообразований снизилась на
При этом
По словам врача, в 2020 году онкодиспансеру удалось увеличить объем химиотерапии и лучевой терапии.
— В 2020 году было выявлено
В конце января в Новосибирске в клинике Мешалкина начали лечить рак предстательной железы новым способом. Врачи применяют особый радиоактивный препарат — он убирает боль и подавляет рост опухоли даже в самых запущенных случаях.