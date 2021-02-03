Онкологи подсчитали новые случаи рака в 2020 году — его нашли у 10 тысяч новосибирцев

В Новосибирской области онкологи подвели итоги 2020 года — в регионе снизилась смертность от рака.

— По сравнению с 2019 годом смертность от новообразований снизилась на 3,8% . В 2020 году скончались 6545 пациентов, а в 2019 году — 6812. Нам удалось снизить смертность в группе трудоспособного возраста. В 2020 году скончались 1177 пациентов, в 2019 году — 1199, — рассказал на пресс-конференции ТАСС главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров. — За последние десять лет среди пациентов у 52,7% выявляется злокачественный процесс на 1-й и 2-й стадии.