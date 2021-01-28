В Новосибирске начали лечить мужчин от запущенного рака радиоактивным препаратом — он останавливает рост опухоли

В Новосибирске в клинике Мешалкина начали лечить рак предстательной железы новым способом. Врачи применяют особый радиоактивный препарат — он убирает боль и подавляет рост опухоли даже в самых запущенных случаях.

— В структуре онкологической заболеваемости у мужчин в России рак предстательной железы занимает вторую позицию. На первой и второй стадиях, без метастазов эта патология поддается эффективному лечению. Но, несмотря на совершенствование диагностики, у каждого пятого пациента на момент постановки диагноза специалисты выявляют запущенную форму заболевания с образованием костных метастазов, — рассказали в клинике Мешалкина.