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В Новосибирске начали лечить мужчин от запущенного рака радиоактивным препаратом — он останавливает рост опухоли

Препарат также убирает сильную боль

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Изотоп радия короткоживущий: через <nobr class="_">7 дней</nobr> он полностью выводится из организма пациента, а излучение, которое он дает, безопасно для окружающих людей

Изотоп радия короткоживущий: через 7 дней он полностью выводится из организма пациента, а излучение, которое он дает, безопасно для окружающих людей

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В клинике Мешалкина лечат мужчин от запущенного рака новым способом

В Новосибирске в клинике Мешалкина начали лечить рак предстательной железы новым способом. Врачи применяют особый радиоактивный препарат — он убирает боль и подавляет рост опухоли даже в самых запущенных случаях.

— В структуре онкологической заболеваемости у мужчин в России рак предстательной железы занимает вторую позицию. На первой и второй стадиях, без метастазов эта патология поддается эффективному лечению. Но, несмотря на совершенствование диагностики, у каждого пятого пациента на момент постановки диагноза специалисты выявляют запущенную форму заболевания с образованием костных метастазов, — рассказали в клинике Мешалкина.

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Метастазы вызывают сильную боль и приводят к переломам.

— Радионуклидная терапия препаратом на основе радия хлорида-223 позволяет воздействовать непосредственно на очаги заболевания изнутри. Изотоп радия благодаря химическому сходству с кальцием активно встраивается в костные метастазы и обеспечивает противоопухолевый эффект, не нанося вреда окружающим здоровым тканям. Это дает возможность не только купировать болевой синдром, но и остановить развитие опухоли, — цитирует пресс-служба клиники заведующую отделением радиотерапии Елену Самойлову.

Пациенту во время лечения препарат вводят шесть раз с интервалами в 4 недели. Изотоп радия короткоживущий: через 7 дней он полностью выводится из организма пациента, а излучение, которое он дает, безопасно для окружающих людей.

— Радиофармпрепарат, зарегистрированный в России в 2017 году, единственный, который предназначен для лечения больных с метастазами в кости. Однако данный метод лечения не распространен на территории страны, — добавляют в клинике.

Медики уже провели лечение первому пациенту — 72-летнему жителю Новосибирской области. У него уже уменьшилась боль и улучшилось самочувствие.

На прошлой неделе мы рассказали историю Натальи Лимоновой. В 2018 году женщина нащупала у себя в груди шишку, сделала УЗИ и обратилась к онкологу. Обследования показали рак молочной железы, вторую стадию. Наталья перенесла 16 курсов химиотерапии, операцию и лучевую терапию. Болезнь отступила. Сибирячка вернулась на работу, нашла хобби и согласилась рассказать НГС свою историю, чтобы вдохновить тех, кто сейчас борется с онкологическим заболеванием.

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онкологияопухольрак
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