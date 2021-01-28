В Новосибирске начали лечить мужчин от запущенного рака радиоактивным препаратом — он останавливает рост опухоли

В клинике Мешалкина лечат мужчин от запущенного рака новым способом
В Новосибирске в клинике Мешалкина начали лечить рак предстательной железы новым способом. Врачи применяют особый радиоактивный препарат — он убирает боль и подавляет рост опухоли даже в самых запущенных случаях.
— В структуре онкологической заболеваемости у мужчин в России рак предстательной железы занимает вторую позицию. На первой и второй стадиях, без метастазов эта патология поддается эффективному лечению. Но, несмотря на совершенствование диагностики, у каждого пятого пациента на момент постановки диагноза специалисты выявляют запущенную форму заболевания с образованием костных метастазов, — рассказали в клинике Мешалкина.
Метастазы вызывают сильную боль и приводят к переломам.
— Радионуклидная терапия препаратом на основе радия хлорида-223 позволяет воздействовать непосредственно на очаги заболевания изнутри. Изотоп радия благодаря химическому сходству с кальцием активно встраивается в костные метастазы и обеспечивает противоопухолевый эффект, не нанося вреда окружающим здоровым тканям. Это дает возможность не только купировать болевой синдром, но и остановить развитие опухоли, — цитирует пресс-служба клиники заведующую отделением радиотерапии Елену Самойлову.
Пациенту во время лечения препарат вводят шесть раз с интервалами в
— Радиофармпрепарат, зарегистрированный в России в
Медики уже провели лечение первому пациенту —
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