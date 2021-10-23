Мифы и правда о видах женского рака, которые мешают жить (чек-лист, что действительно нужно проверить)

Рак — страшная болезнь, которая может поразить внезапно, долгое время развиваться бессимптомно, а потом резко заявить о себе. И тогда начинается борьба, сложная, долгая, требующая сил и терпения. Сегодня мы поговорим о женском раке, а точнее, о мифах и предубеждениях, которые есть у женщин на эту тему. Мы задали основные волнующие вопросы врачам — они рассказали, из-за чего действительно стоит переживать и что нужно проверить уже сейчас, чтобы обезопасить себя.
1. Рак груди можно увидеть при самостоятельном осмотре
Врач-онколог медицинского консультативного центра при НГМУ Елена Ищенко объясняет, что существует тактильная чувствительность: осматривайте себя на первой неделе после менструального цикла в душевой комнате легким скольжением ладони по часовой стрелке с применением геля для душа. Осматривать нужно каждый сантиметр молочных желез, подмышечные лимфоузлы, соски, повторяя это систематически один раз в месяц.
— Со временем вы станете профессионалом, и малейшие изменения будут доступны вашим пальцам. Однако важно знать, что не все изменения в ткани молочных желез определяются пальпацией, при их отсутствии и при боли нельзя откладывать визит к специалисту, — говорит врач.
Срочно идите к врачу, если заметили любое появившееся изменение в молочной железе, втяжение кожи или соска, отечность кожи в виде лимонной корки, уплотнение в подмышечной области или специфические выделения из соска (прозрачные, кровянистые).
2. Поздняя беременность у женщины увеличивает риск заболевания в два раза
— Причин высокой заболеваемости много. Это и увеличение продолжительности жизни — в
Имеет значение возраст женщины на момент первой беременности, когда риск заболеть повышается, также влияет и неспособность к деторождению.
— Первая беременность в 30 лет и старше повышает риск заболеть в два раза в сравнении с родившими в возрасте
3. Применение оральных контрацептивов повышает риск развития раковой опухоли молочных желез
Врач Елена Ищенко объясняет, что применение оральных контрацептивов до наступления первой беременности длительностью более четырех лет повышает риск рака молочной железы в пременопаузе из-за влияния эстрогенов, а также длительная заместительная терапия эстрогенами без коррекции уровня прогестерона повышает риск появления такого вида рака.
— Несбалансированное питание, ожирение, лишний вес, ненормированное употребление алкоголя, курение, стрессы, наличие доброкачественной патологии молочных желез, экологические катастрофы, такие как химизация, излучение, действие ультрафиолета и так далее. Все эти факторы делятся, по сути, на внешние (окружающая среда) и внутренние (индивидуальное состояние здоровья), — говорит врач.
4. Рак груди неизлечим
Это неверное утверждение. Врач объясняет, что при своевременном обращении лечение проходит успешно. Также не имеет оснований суждение о том, что пациенты, получающие лечение от рака, опасны для окружающих — рак не передается по воздуху. Еще один миф — что можно заболеть раком после прививки.
5. Рак груди возникает из-за тесных бюстгальтеров с косточками
Татьяна Романовская — пластический хирург, специализирующийся в большей степени на операциях по увеличению груди, объяснила, что нижнее белье никак не может вызвать онкологию, это миф.
— Научно обоснованных доказательств того, что нижнее белье влияет на развитие онкологии, нет. На развитие онкологии влияют два фактора: генетика и сбои в организме, мутация в процессе жизни — снижение иммунитета, стресс. Есть версия, что плотный бюстгальтер с пуш-апом вызывает лимфостаз груди, но в онкологию он перейти не может. Повторюсь, что это лишь версия, которая не доказана. Бюстгальтеры с металлическими вставками неопасны, они хорошо держат грудь. Единственный момент: такую модель не рекомендуется носить пациенткам, у которых была операция по увеличению груди субмаммарным доступом — когда разрез был в субмаммарной складке. Там проходит шов, и кость от бюстгальтера будет на него давить. Для формирования красивого рубца рекомендуется около полугода не носить белье с косточками.
Девушкам с большим объемом груди обязательно нужно носить бюстгальтер. Есть законы гравитации, большая грудь провисает быстрее. Теряется эластичность кожи. Кожа — это покровный орган, чем больше тяжесть, тем сильнее она растягивается. Всё в организме, что имеет вес, провисает значительно быстрее, поэтому я всегда советую девочкам не ставить большие импланты. Обязательно нужно носить хорошее поддерживающее белье на широких лямках, которое будет поддерживать грудь, — объясняет врач.
6. Чем больше размер груди, тем выше риск заболеть раком
Это неправда. Размер груди не оказывает никакого влияния на риск заболеть раком. Однако небольшой размер груди облегчает скрининг рака, вероятность пропустить рак в большой молочной железе выше. Импланты также не оказывают никакого влияния на риск развития рака груди. Это проверено в очень многих исследованиях. Единственная проблема, которая возникает после установки имплантов для увеличения груди, — это то, что импланты мешают делать адекватную маммографию: они загораживают ткань, и это может помешать скринингу рака. А вот зато операция по уменьшению молочной железы снижает риск рака примерно пропорционально доле удаленных тканей. Объяснение тут вполне понятное: удаляя ткань железы, пластические хирурги также удаляют и потенциально опасные участки, которые в ней присутствуют. Это снижает риск. Любопытно, что, вопреки распространенным убеждениям, количество операций по уменьшению молочной железы вполне сравнимо с количеством операций по ее увеличению. Это довольно популярная процедура.
7. Рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди онкозаболеваний в стране
Это правда. Врач Елена Ищенко отмечает, что каждая десятая женщина имеет риск развития рака молочной железы, каждая вторая женщина имеет риск фиброзно-кистозной дисплазии ткани молочных желез, риск развития доброкачественных опухолей молочных желез. Ежегодный прирост впервые выявленных случаев рака молочной железы составляет 2%, а это 50 тысяч новых заболеваний ежегодно в РФ. Около 20% всех злокачественных новообразований приходятся на рак молочной железы.
8. Здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек снижают риск гинекологических раковых заболеваний
Врач хирург-онкогинеколог Ольга Смирнова говорит, что среди опухолей гинекологического характера чаще всего встречаются рак шейки матки, рак яичников и рак тела матки. На рак яичников здоровый образ жизни и вредные привычки не оказывают влияния, в 25% случаев заболевание носит наследственный характер, протекает бессимптомно. Связь между здоровым образом жизни и развитием раковых клеток есть при заболевании матки (рак эндометрия). Врач объясняет, что в этом случае есть два типа опухоли: гормононезависимая и гормонозависимая (чаще всего встречается у женщин с метаболическим синдромом — ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушение толерантности к глюкозе). Такое большое количество факторов приводит к повышению уровня гормона эстрогена и повышенному риску развития опухолевого процесса.
9. Число половых партнеров влияет на развитие рака
Это правда. Ольга Смирнова говорит, что на рак шейки матки действительно влияет число половых партнеров — чем больше их количество, тем выше вероятность заболеть ВПЧ (вирусом папилломы человека) или получить нарушения микрофлоры влагалища, которые тоже могут являться способствующим фактором для развития ВПЧ. Провоцирующим фактором для ВПЧ также является курение.
10. Гинекологический рак — это всегда смертельно
Это неправда. Врач хирург-онкогинеколог Ольга Смирнова объясняет, что раковые гинекологические заболевания — это не смертельный приговор, большинство видов онкологических патологий хорошо лечатся, средняя пятилетняя выживаемость составляет
11. Операция подразумевает полное удаление женских органов
— Операция далеко не всегда подразумевает радикальный характер — удаление всего по-женски. Чем раньше стадия, тем больше возможность провести органосохраняющую операцию, то есть удалить только пораженную часть и оставить здоровую. Например, при злокачественном процессе шейки матки можно убрать ее пораженную часть или целиком шейку матки, но при этом оставить матку и обеспечить женщине возможность реализации репродуктивной функции. При раке яичников возможно удаление только части пораженного органа или одного из двух яичников. При раке матки возможно применение гормональной терапии, которая поможет временно убрать онкологический процесс, даст женщине возможность родить ребенка, но после этого матку всё равно рекомендуют удалять, — говорит врач.
12. Аборт, отсутствие беременности или слишком частые беременности способствуют развитию раковых клеток
Это неправда. По словам Ольги Смирновой, ни аборт, ни частые беременности, ни отсутствие беременности не провоцируют гинекологический рак. Это не фактор риска, но если количество травматизаций в матке слишком большое и у женщины есть коморбидность (сосуществование у одного пациента двух или более заболеваний, синдромов или психических расстройств, связанных между собой единым патогенетическим механизмом или совпадающих по времени. — Прим. ред.), то риск намного выше.
Что нужно проверить уже сейчас
Врач хирург-онкогинеколог Ольга Смирнова говорит, что обязательно раз в год нужно проходить осмотр гинеколога, после 35 лет раз в год необходимо делать УЗИ молочных желез, после 40 лет женщине рекомендовано делать маммографию. Раз в год — УЗИ малого таза и брюшной полости. Если женщина здорова, то мазок шейки матки следует сдавать раз в три года, если у женщины есть ВПЧ и другие патологии, то регулярность сдачи анализа определяется индивидуально — от 1 раза в 6 месяцев до 1 раза в год. Если у вас есть жалобы на нарушение цикла, вздутие живота, нарушения стула и мочеиспускания, тянущие боли внизу живота, боли в пояснице, кровянистые выделения, болезненность при половом акте или боли, отдающие в заднюю поверхность бедра, обязательно обратитесь к врачу.
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