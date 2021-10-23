Мифы и правда о видах женского рака, которые мешают жить (чек-лист, что действительно нужно проверить)

Врач-онколог медицинского консультативного центра при НГМУ Елена Ищенко объясняет, что существует тактильная чувствительность: осматривайте себя на первой неделе после менструального цикла в душевой комнате легким скольжением ладони по часовой стрелке с применением геля для душа. Осматривать нужно каждый сантиметр молочных желез, подмышечные лимфоузлы, соски, повторяя это систематически один раз в месяц.

— Со временем вы станете профессионалом, и малейшие изменения будут доступны вашим пальцам. Однако важно знать, что не все изменения в ткани молочных желез определяются пальпацией, при их отсутствии и при боли нельзя откладывать визит к специалисту, — говорит врач.

Срочно идите к врачу, если заметили любое появившееся изменение в молочной железе, втяжение кожи или соска, отечность кожи в виде лимонной корки, уплотнение в подмышечной области или специфические выделения из соска (прозрачные, кровянистые).

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