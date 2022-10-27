А им не рано? Зачем медосмотр гинеколога в школе: как он проходит и можно ли отказаться — объясняют эксперты

— Медосмотр в школе организуется для того, чтобы на раннем этапе выявить отклонения в половом развитии девочки, диагностировать гинекологические или онкологические заболевания, патологии молочных желез. То есть главное — профилактика и сохранение репродуктивного здоровья девочек, будущих матерей, — объясняет врач акушер-гинеколог, детский гинеколог Ольга Никитина.

Обратите внимание, прежде чем ребенок отправится на прием к специалисту, родители несовершеннолетнего должны дать информированное согласие (или отказ) на медицинское вмешательство. А при профилактическом осмотре девочки до 15 лет разрешается присутствие мамы или законного представителя (лучше, если это близкие ребенка женского пола).