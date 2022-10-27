А им не рано? Зачем медосмотр гинеколога в школе: как он проходит и можно ли отказаться — объясняют эксперты

Каждая женщина знает, что поход к гинекологу — дело весьма щекотливое и не всегда наполненое приятными моментами. Но это необходимость, которой редко кому удается избежать. А нужно ли водить к гинекологу дошколят и школьниц? Как проходит прием в этом случае и может ли присутствовать мама? На эти и другие вопросы отвечают наши коллеги из Parents.ru и редакция Городских порталов вместе с экспертами.
Что делает гинеколог в школе
Сейчас гинекологические осмотры девочек в школе должны проходить регулярно. Их проводят по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» и приказу Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г.
Когда надо показывать девочку детскому гинекологу?
Осмотры у гинеколога бывают плановыми и внеплановыми. Самый первый плановый гинекологический осмотр проводится сразу после рождения малыша.
Второй плановый осмотр у детского гинеколога проводится в 3 года, когда большинство детей идут в детский сад и оформляют медицинскую карту. Далее желательно показать девочку детскому гинекологу перед поступлением в первый класс и в возрасте 11–12 лет, когда у большинства девочек начинает устанавливаться менструальный цикл. Если врач не заметит отклонений в развитии, а у ребенка нет жалоб, то с 15–16 лет желательно посещать гинеколога раз в год. Если появляются жалобы, девочку надо показать врачу вне графика.
— Медосмотр в школе организуется для того, чтобы на раннем этапе выявить отклонения в половом развитии девочки, диагностировать гинекологические или онкологические заболевания, патологии молочных желез. То есть главное — профилактика и сохранение репродуктивного здоровья девочек, будущих матерей, — объясняет врач акушер-гинеколог, детский гинеколог Ольга Никитина.
Обратите внимание, прежде чем ребенок отправится на прием к специалисту, родители несовершеннолетнего должны дать информированное согласие (или отказ) на медицинское вмешательство. А при профилактическом осмотре девочки до 15 лет разрешается присутствие мамы или законного представителя (лучше, если это близкие ребенка женского пола).
Некоторые родители принципиально против того, чтобы дочь прошла медосмотр у гинеколога. В соответствии с законом родители имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением некоторых случаев.
Бывают ситуации, когда во время осмотра обнаруживаются признаки причинения вреда здоровью несовершеннолетнего ребенка — следы насилия. Об этом медицинский работник обязан сообщить в органы внутренних дел.
Как проходит осмотр гинеколога в школе
Медосмотр гинеколога проходит в специально оборудованном кабинете в школе. Также можно посетить специалиста по направлению педиатра в детской поликлинике, в других медицинских клиниках. Если родители против по какой-либо причине проходить скрининг в рамках ОМС, это можно сделать в частных медицинских центрах.
— Медосмотр начинается с краткой беседы: врач задает пациентке вопросы о самочувствии, жалобах на здоровье, начале менструации, особенностях, регулярности и длительности цикла. Девушек постарше врач спрашивает о том, живет ли она половой жизнью. Это нужно для проведения осмотра на гинекологическом кресле, — объясняет Ольга Никитина.
Как подготовить девочку к гинекологическому осмотру
Гинекологический осмотр девочек младше 15 лет проводится только в присутствии мамы или другого законного представителя ребенка (например бабушки). Главная задача мамы — не нервничать во время осмотра и подготовить девочку к процедуре.
Расскажите дочери, что вы тоже регулярно проходите осмотры у такого доктора. Это нужно для здоровья, чтобы внутри ничего не болело. Объясните, что, возможно, доктор захочет посмотреть ее на кресле. Скажите, что это самая обычная процедура.
Расскажите, что доктор побеседует с вами и дочкой. Объясните, какие вопросы он будет задавать и что отвечать на них надо без стеснения.
Что проверяет гинеколог в школе
Сначала врач проверяет состояние здоровья и физическое развитие ребенка по нескольким параметрам: рост, массу тела с определением их соответствия возрастным нормативам. Половое развитие оценивается по шкале Таннера. Далее гинеколог проводит ручное обследование молочных желез и визуальный осмотр наружных половых органов и вторичных половых признаков. Отклонения могут быть признаком эндокринологических заболеваний.
— До 12 лет девочек осматривают на кушетке. Врач проводит пальпацию живота. При подозрении на наличие опухоли, другие патологии дает направление на консультацию к специалисту в детскую поликлинику. Подростки 14–15 лет осматриваются на гинекологическом кресле. Если девушка живет половой жизнью, то осмотр проводится обычным методом — вагинальным и с помощью зеркал. Если нет — ограничивается визуальным наблюдением, — рассказывает детский гинеколог.
Как предотвратить раннюю беременность
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко предполагает, что исправить ситуацию с высоким количеством ранних беременностей среди подростков могли бы уроки сексуального воспитания в школах, но они в последние годы под запретом.
— Тема полового воспитания вообще очень закрытая для детей. Если у нас раньше было половое воспитание в школах — какие-то уроки, выделялись часы, то сейчас ничего этого нет. Всё отменено. И сегодня, к сожалению, не ведется никакая профилактическая работа среди детей в плане контрацептивов. Мы же не говорим об этом, а в интернете всё есть, — рассуждала она в разговоре с NGS.RU.
Детский омбудсмен — сторонница возврата подобных программ в школы. С детьми, по ее мнению, обязательно нужно говорить на тему сексуального воспитания и использования контрацепции, но делать это «правильным языком».
Во сколько лет сейчас рожают в России
Данные Росстата за последние десять лет говорят, что типичная роженица в России стареет: в 1999 году средний возраст женщин, у которых появлялся первый ребенок, был 21 год, а в 2017 году — уже 26 с половиной лет. Изменения закономерны: влияют рост уровня жизни, возможность планирования беременности и развитие медицины, которая помогает родить здорового ребенка в позднем возрасте.
— На сегодняшний день средний возраст женщины, которая рожает первого ребенка, — 28 лет. Со временем возраст будет увеличиваться, — считает главный акушер-гинеколог Новосибирской области, руководитель новосибирского областного перинатального центра Рэм Волков.
Во сколько лет лучше рожать
По мнению эксперта, наиболее подходящий возраст для рождения первенца у женщины — от 20 до 25 лет: в этот период репродуктивная функция достигает зрелости. Никто не говорит, что рожать в 26 лет поздно. Возраст 35 лет раньше считался старородящим официально, сейчас возрастную планку подняли до 40 лет. После меняется состояние яичников: там меньше фолликулов, вероятность беременности сокращается. Однако врач отмечает, что риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями у женщины после 35 лет (у мужчины после 40 лет) возрастает.
Женские болезни, которые в России лечат, а на Западе считают нормой
Визит к гинекологу становится стрессом не только для девочек, но и для большинства женщин. В этом кабинете их клеймят старородящими, предлагают лечиться гормонами и будничным тоном раздают страшные диагнозы. Но каждая ли выявленная болезнь так неотвратима или тактика нагнетания — всего лишь вредная привычка врачей советской закалки?
Например, популярный диагноз «эрозия шейки матки» ставится при обнаружении повреждений на слизистой оболочке влагалищной части шейки матки. Решение предлагают однозначное — прижигать. Гинеколог-эндокринолог Елена Гецаева уверена, что большая часть таких диагнозов ошибочна. Чаще всего за эрозию принимают либо эктопию, либо эктропион, а это нормальное состояние органа. А истинную эрозию нельзя диагностировать на глазок. Направление на прижигание шейки матки врач может выписать из-за недостаточной квалификации.
Мало кто из женщин, которым ставят диагноз «уреаплазмоз», понимает, что он значит. Доктора настаивают, что это инфекция, и требуют лечить как и другие заболевания, передающиеся половым путем. При этом особых жалоб может не быть, диагноз часто ставится на основании анализов, которые пациентка сдает планово. Уреаплазма, считающаяся возбудителем уреаплазмоза, на самом деле элемент микробиоты женского организма, говорит Елена Гецаева. Ее не нужно лечить без особых жалоб.
Еще 5 гинекологических диагнозов, которые на самом деле не нуждаются в лечении, в нашем материале.
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