Стала мамой в 13 лет. Как узнают о беременности и рожают новосибирские школьницы

Ежемесячно мамами становятся несколько десятков несовершеннолетних жительниц Новосибирской области. По данным Минздрава НСО, в
Узнала о беременности в разгар подготовки к ОГЭ
«Здесь взрослая жизнь НЕвзрослой девочки», — пишет о себе
«Рассказывать об этом родителям я очень боялась, поэтому скрывала до пятого месяца», — делится девушка со своими подписчиками.
Спустя неделю после родов Полина завела блог. Сейчас там можно почитать рассказ о родах, семейной жизни, типичные материнские посты о кормлении, сне и первых месяцах жизни малыша, а также подробную историю знакомства с Никитой — отцом ребенка.
«Все были в шоке, узнав, что мы встречаемся. Все-таки он был плохим парнем, взрывающим школьные туалеты и разбивающим цветочные горшки. А я была хорошей ученицей и старостой класса. Мало кто верил, что это надолго. Я тоже не знала, чего мне ожидать. Но вот к чему это привело. К семье», — пишет молодая мама.
Родственники, по словам Полины, сначала были ошарашены новостью о беременности, но потом «окружили заботой и вниманием».
Сейчас Полина с Никитой живут отдельно от родителей и воспитывают дочь. Оба оканчивают вечернюю школу и планируют поступать в вуз. Полина мечтает поступить на бюджет в НГПУ, найти свое дело и «стремится к самосовершенствованию самой себя».
Полина из Новосибирска — не единственная, кто так откровенничает со своими фолловерами в соцсетях. Только по хештегу «мамав16» в Instagram можно найти более
Обратная сторона. Аборты и трагедии
Полина — одна из
Статистики за 2020-й пока нет, но, как говорят в региональном Минздраве, самой юной маме на момент родов в прошлом году исполнилось
А так выглядит статистика по несовершеннолетним в Новосибирской области за три последних года.
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко предполагает, что исправить ситуацию с высоким количеством ранних беременностей среди подростков могли бы уроки сексуального воспитания в школах, но они в последние годы под запретом.
— Тема полового воспитания вообще очень закрытая для детей. Если у нас раньше было половое воспитание в школах — какие-то уроки, выделялись часы, то сейчас ничего этого нет. Всё отменено. И сегодня, к сожалению, не ведется никакая профилактическая работа среди детей в плане контрацептивов. Мы же не говорим об этом, а в интернете всё есть, — рассуждает она.
Детский омбудсмен — сторонница возврата подобных программ в школы. С детьми, по ее мнению, обязательно нужно говорить на тему сексуального воспитания и использования контрацепции, но делать это «правильным языком». Поэтому Надежда Болтенко мечтает создать систему патронажа — взаимодействия различных органов: социальной службы, профильных врачей, школьных педагогов, а при необходимости — комиссии по делам несовершеннолетних и полиции.
— Конечно, так или иначе эти службы между собой взаимодействуют. Но лично у меня складывается ощущение разобщенности. Примеры детей, с которыми мы сталкиваемся, и показывают отсутствие этого межведомственного взаимодействия. Кто-то, какое-то ведомство, должен объединить специалистов из разных структур и встать во главе работы с несовершеннолетними. Это могут быть социальные работники как чаще всего работающие со школьниками. Дело в том, что у современных родителей не хватает времени на общение с ребенком, а педагоги в школе опосредованно видят, что что-то с ним происходит: невнимателен на уроке, грубит учителю, перестал питаться в школе, опаздывает, убегает с уроков, приходит неопрятным и так далее. И обо всем этом нужно рассказывать социальному педагогу, а тот уже будет предметно работать с каждым ребенком, потому что сегодня в семью просто так никто из служб не имеет права войти. Поэтому нам остро нужна служба социальных педагогов и психологов в школе. Тогда и получится тандем, — говорит омбудсмен.
Надежда Болтенко не может вспомнить каких-то вопиющих случаев, связанных с беременностью несовершеннолетних, но останавливается на истории из Новосибирской области, когда
— Несколько историй из нашего региона в
Место, где живут беременные подростки
На территории Новосибирской области есть пять учреждений, где беременные женщины (в том числе несовершеннолетние девочки) и мамы с детьми могут обрести временный дом и поддержку. Одно из таких учреждений — областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга». За
Замдиректора «Радуги» Ольга Ясюкевич говорит, что тенденции на увеличение числа беременных подростков в их центре нет. Коронавирус, пандемия и дистант на этом явлении тоже не сказались. Она вспоминает ситуацию десятилетней давности, когда центр принимал около
— Каждый случай уникален. Девочки поступают в разном психологическом состоянии, тут многое зависит от типа личности. Та ситуация, которая с ними сложилась (я имею в виду наступление беременности), происходила в каких-то экстремальных условиях, в которых девочки росли. Это не сиюминутная ситуация. Случаи насилия, судя по поступающим в наш центр девочкам, являются единичными. Как правило, речь идет о стабильно неблагополучной обстановке в семье, в которой они выросли и адаптировались. У этих девочек очень много психологических защит, с которыми нужно серьезно поработать и дать понять, что привычные для них схемы отношений далеки от существующих общечеловеческих норм; попытаться изменить сложившееся отношения к жизни, — говорит один из психологов «Радуги».
Этот центр, как подчеркивают специалисты, больше рассчитан на помощь «здесь и сейчас», задача психологов — оказать в первую очередь экстренную помощь. Хотя и на перспективу здесь тоже работают — обучают девочек развитию универсальных адаптационных психологических навыков (навыков самоконтроля, саморегуляции, стрессоустойчивости), укрепляют их уверенность в себе и учат справляться с бытовыми проблемами.
Основной контингент тех, кто попадает в «Радугу», — это дети из неблагополучных семей и детских домов. Большинству — от
— Нередки в нашей практике истории со счастливым концом. К нам попадает беременная девочка, растит здесь своего ребенка, у нее складывается личная жизнь, и она выходит замуж, — объясняет психолог. — А вообще мы тесно работаем и с близким окружением, привлекаем молодых людей, родителей или законных представителей. Это же мощный стимул для положительных эмоциональных изменений у наших девочек, когда удается обеспечить чувство защищенности и преодолеть одиночество, которое переживают маленькие мамы. Наладить отношения с близкими — это не просто задача, а залог будущего благополучия.
Как дети планируют детей
Детский гинеколог больницы
— Если мы будем сравнивать начало
— А если беременность наступила случайно, то есть они предохранялись, но всё равно забеременели, то в
Рожают, по ее наблюдениям, чаще всего девочки в возрасте
Случаи беременности несовершеннолетних в результате насилия, как говорит Светлана Саломатова, тоже единичны — она припоминает
— Если и приходят беременные девочки, то, наверное, они это делают сознательно, выжидают срок, чтобы их никто не отправил на аборт. То есть они приходят на сроке
Светлана Саломатова вспоминает еще один удивительный случай из практики — в ее кресле оказалась
— Мама всячески делала вид, что у ее дочери ну никак не может быть беременности. Она так и сказала: «Я думала, что она хорошо кушает и просто поправилась». У девочки буквально воды отошли в моем кабинете.
Наблюдает и ведет беременность несовершеннолетних — участковый врач. Поэтому после осмотра детский гинеколог передает ему медицинские карточки беременных девочек.
— Основная масса девочек начинает жить половой жизнью в конце
— Я об этом обязательно спрашиваю, поскольку надо обсуждать и вопрос контрацепции; есть ведь девочки, у которых много половых партнеров. Но тут надо отметить, что частая смена половых партнеров происходит не потому, что ей так хочется, то есть это не проституция ни в коем случае, — подчеркивает врач. — Это именно тот вариант, что девочки перебирают. То есть вот они с одним подружили, потом детская влюбленность, у них сменились молодые люди и, соответственно, половые партнеры.
Впрочем, сейчас Светлана Саломатова чаще сталкивается с тем, что молодые пациентки приходят на прием уже достаточно информированными. Они знают о контрацепции, показаниях к прерыванию беременности, не стесняясь отвечают на вопросы и задают их сами.
Тенденцию к снижению случаев ранней беременности она связывает с хорошей просветительской работой, проведенной несколько лет назад, до того как в школах были запрещены уроки полового воспитания:
— Врачи сейчас не могут зайти в школы, поскольку для проведения любых лекций и уроков нужно педагогическое образование. Мы стараемся приглашать школьниц к нам, на консультацию, но в прошлом году всё было сложно, сами понимаете. Поэтому даже на лекции звать не получалось. Так что ситуация еще может измениться.
Осенью прошлого года мы рассказывали об интересных случаях в практике гинекологов.