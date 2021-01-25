Стала мамой в 13 лет. Как узнают о беременности и рожают новосибирские школьницы

Узнала о беременности в разгар подготовки к ОГЭ



«Здесь взрослая жизнь НЕвзрослой девочки», — пишет о себе 17-летняя Полина из Новосибирска (имя изменено) в Instagram. В восьмом классе она стала встречаться с мальчиком, а в девятом — узнала, что беременна. В 2019 году Полина родила дочь.

«Рассказывать об этом родителям я очень боялась, поэтому скрывала до пятого месяца», — делится девушка со своими подписчиками.

Спустя неделю после родов Полина завела блог. Сейчас там можно почитать рассказ о родах, семейной жизни, типичные материнские посты о кормлении, сне и первых месяцах жизни малыша, а также подробную историю знакомства с Никитой — отцом ребенка.

«Все были в шоке, узнав, что мы встречаемся. Все-таки он был плохим парнем, взрывающим школьные туалеты и разбивающим цветочные горшки. А я была хорошей ученицей и старостой класса. Мало кто верил, что это надолго. Я тоже не знала, чего мне ожидать. Но вот к чему это привело. К семье», — пишет молодая мама.

Родственники, по словам Полины, сначала были ошарашены новостью о беременности, но потом «окружили заботой и вниманием».