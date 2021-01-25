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Стала мамой в 13 лет. Как узнают о беременности и рожают новосибирские школьницы

Истории экстремально молодых мам — одни рожают и ведут блоги о родительстве, другие теряют детей

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По данным регионального Минздрава, самой юной маме в прошлом году было всего <nobr class="_">13 лет</nobr>. Но и это не рекорд: в том же году врачи сделали аборт <nobr class="_">12-летней</nobr> девочке

По данным регионального Минздрава, самой юной маме в прошлом году было всего 13 лет. Но и это не рекорд: в том же году врачи сделали аборт 12-летней девочке

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Ежемесячно мамами становятся несколько десятков несовершеннолетних жительниц Новосибирской области. По данным Минздрава НСО, в 2019 году на учет по беременности встала 381 школьница, годом ранее их было еще больше — 399. Статистику за 2020 год пока подсчитывают, но уже известно, что самой юной маме в прошлом году едва исполнилось 13 лет. Некоторые подростки охотно рассказывают о предстоящих родах у себя в соцсетях и ведут «беременные блоги», в которых селфи сменяются снимками УЗИ. Но порой за такими историями скрываются настоящие трагедии. Мы поговорили об экстремально раннем родительстве с психологом кризисного центра и детским гинекологом, а также попытались взглянуть на ситуацию глазами самих подростков.

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Узнала о беременности в разгар подготовки к ОГЭ

«Здесь взрослая жизнь НЕвзрослой девочки», — пишет о себе 17-летняя Полина из Новосибирска (имя изменено) в Instagram. В восьмом классе она стала встречаться с мальчиком, а в девятом — узнала, что беременна. В 2019 году Полина родила дочь.

«Рассказывать об этом родителям я очень боялась, поэтому скрывала до пятого месяца», — делится девушка со своими подписчиками.

Спустя неделю после родов Полина завела блог. Сейчас там можно почитать рассказ о родах, семейной жизни, типичные материнские посты о кормлении, сне и первых месяцах жизни малыша, а также подробную историю знакомства с Никитой — отцом ребенка.

«Все были в шоке, узнав, что мы встречаемся. Все-таки он был плохим парнем, взрывающим школьные туалеты и разбивающим цветочные горшки. А я была хорошей ученицей и старостой класса. Мало кто верил, что это надолго. Я тоже не знала, чего мне ожидать. Но вот к чему это привело. К семье», — пишет молодая мама.

Родственники, по словам Полины, сначала были ошарашены новостью о беременности, но потом «окружили заботой и вниманием».

Сейчас Полина с Никитой живут отдельно от родителей и воспитывают дочь. Оба оканчивают вечернюю школу и планируют поступать в вуз. Полина мечтает поступить на бюджет в НГПУ, найти свое дело и «стремится к самосовершенствованию самой себя».

Полина из Новосибирска — не единственная, кто так откровенничает со своими фолловерами в соцсетях. Только по хештегу «мамав16» в Instagram можно найти более 5000 публикаций от юных мам со всей России и СНГ. Поиск во «ВКонтакте» выдает около 800 сообществ по теме беременности и родов в юном возрасте. Большинство посвящены популярному реалити-шоу «Беременна в 16», однако даже в таких группах поклонницы делятся своими историями школьных родов — некоторые, как и героини шоу, обзавелись детьми в несовершеннолетнем возрасте.

Обратная сторона. Аборты и трагедии

Полина — одна из 276 несовершеннолетних девушек, родивших в Новосибирской области в 2019 году. Больше сотни школьниц решили прервать беременность.

Статистики за 2020-й пока нет, но, как говорят в региональном Минздраве, самой юной маме на момент родов в прошлом году исполнилось 13 лет, сделавшей аборт в том же году — 12 лет.

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А так выглядит статистика по несовершеннолетним в Новосибирской области за три последних года.

Важное уточнение: повторные аборты были сделаны в возрастной группе <nobr class="_">15–17 лет</nobr>

Важное уточнение: повторные аборты были сделаны в возрастной группе 15–17 лет

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Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко предполагает, что исправить ситуацию с высоким количеством ранних беременностей среди подростков могли бы уроки сексуального воспитания в школах, но они в последние годы под запретом.

— Тема полового воспитания вообще очень закрытая для детей. Если у нас раньше было половое воспитание в школах — какие-то уроки, выделялись часы, то сейчас ничего этого нет. Всё отменено. И сегодня, к сожалению, не ведется никакая профилактическая работа среди детей в плане контрацептивов. Мы же не говорим об этом, а в интернете всё есть, — рассуждает она.

Детский омбудсмен — сторонница возврата подобных программ в школы. С детьми, по ее мнению, обязательно нужно говорить на тему сексуального воспитания и использования контрацепции, но делать это «правильным языком». Поэтому Надежда Болтенко мечтает создать систему патронажа — взаимодействия различных органов: социальной службы, профильных врачей, школьных педагогов, а при необходимости — комиссии по делам несовершеннолетних и полиции.

— Конечно, так или иначе эти службы между собой взаимодействуют. Но лично у меня складывается ощущение разобщенности. Примеры детей, с которыми мы сталкиваемся, и показывают отсутствие этого межведомственного взаимодействия. Кто-то, какое-то ведомство, должен объединить специалистов из разных структур и встать во главе работы с несовершеннолетними. Это могут быть социальные работники как чаще всего работающие со школьниками. Дело в том, что у современных родителей не хватает времени на общение с ребенком, а педагоги в школе опосредованно видят, что что-то с ним происходит: невнимателен на уроке, грубит учителю, перестал питаться в школе, опаздывает, убегает с уроков, приходит неопрятным и так далее. И обо всем этом нужно рассказывать социальному педагогу, а тот уже будет предметно работать с каждым ребенком, потому что сегодня в семью просто так никто из служб не имеет права войти. Поэтому нам остро нужна служба социальных педагогов и психологов в школе. Тогда и получится тандем, — говорит омбудсмен.

Надежда Болтенко не может вспомнить каких-то вопиющих случаев, связанных с беременностью несовершеннолетних, но останавливается на истории из Новосибирской области, когда 14-летняя девочка родила ребенка дома, а после положила младенца в морозилку.

— Несколько историй из нашего региона в 2020 году прозвучали даже на центральном телевидении. Но сейчас всё это на контроле у социальных служб района. С этими несовершеннолетними (как с девочками, так и с мальчиками) проводится работа. Понимаете, вот этот случай, когда девочка родила и в холодильник положила… Это же дикость! Какую нужно иметь черствость и хладнокровность, чтобы принять такое решение? Мне, правда, мои коллеги объясняют, что девочка выросла в семье фермеров, неоднократно видела роды у животных, знала, как перерезать пуповину, и была в курсе других вещей. Но скрыть беременность и роды от родителей… А если бы не случилось у нее ночью кровотечения, если бы ей не понадобилась медпомощь, и она бы не рассказала об этом маме? Плод так бы и лежал в холодильнике? В голове не укладывается. Но этот случай явно демонстрирует то, что с этой девушкой что-то происходит. Явно психологи должны ей уже помогать.

Место, где живут беременные подростки

На территории Новосибирской области есть пять учреждений, где беременные женщины (в том числе несовершеннолетние девочки) и мамы с детьми могут обрести временный дом и поддержку. Одно из таких учреждений — областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга». За 11 месяцев прошлого года сюда поступили 6 беременных девушек, которым еще не исполнилось 18 лет. Кстати, столько же учреждение приняло за весь 2019 год.

Замдиректора «Радуги» Ольга Ясюкевич говорит, что тенденции на увеличение числа беременных подростков в их центре нет. Коронавирус, пандемия и дистант на этом явлении тоже не сказались. Она вспоминает ситуацию десятилетней давности, когда центр принимал около 10 несовершеннолетних девочек в год.

— Каждый случай уникален. Девочки поступают в разном психологическом состоянии, тут многое зависит от типа личности. Та ситуация, которая с ними сложилась (я имею в виду наступление беременности), происходила в каких-то экстремальных условиях, в которых девочки росли. Это не сиюминутная ситуация. Случаи насилия, судя по поступающим в наш центр девочкам, являются единичными. Как правило, речь идет о стабильно неблагополучной обстановке в семье, в которой они выросли и адаптировались. У этих девочек очень много психологических защит, с которыми нужно серьезно поработать и дать понять, что привычные для них схемы отношений далеки от существующих общечеловеческих норм; попытаться изменить сложившееся отношения к жизни, — говорит один из психологов «Радуги».

В стационаре отделения «Мать и дитя» центра «Радуга» сейчас находится <nobr class="_">31 человек</nobr>. Большинство — несовершеннолетние беременные и мамы с младенцами. Их осмотр проводит в том числе детский гинеколог <nobr class="_">ГКБ № 25</nobr> Светлана Саломатова

В стационаре отделения «Мать и дитя» центра «Радуга» сейчас находится 31 человек. Большинство — несовершеннолетние беременные и мамы с младенцами. Их осмотр проводит в том числе детский гинеколог ГКБ № 25 Светлана Саломатова

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Этот центр, как подчеркивают специалисты, больше рассчитан на помощь «здесь и сейчас», задача психологов — оказать в первую очередь экстренную помощь. Хотя и на перспективу здесь тоже работают — обучают девочек развитию универсальных адаптационных психологических навыков (навыков самоконтроля, саморегуляции, стрессоустойчивости), укрепляют их уверенность в себе и учат справляться с бытовыми проблемами.

Основной контингент тех, кто попадает в «Радугу», — это дети из неблагополучных семей и детских домов. Большинству — от 15 до 17 лет, хотя были случаи, когда в центр поступали и 14-летние беременные. Решение о сохранении ребенка девочки принимают самостоятельно, но, по словам психологов, намерения могут постоянно меняться: от принятия до категорического отказа становиться мамой. Всё это происходит из-за импульсивности и тревожного состояния, в котором поступают девушки. Решение, как говорят в «Радуге», одно — разговаривать, интересоваться дальнейшими планами, поддерживать. Но главная цель центра — сохранить семью.

— Нередки в нашей практике истории со счастливым концом. К нам попадает беременная девочка, растит здесь своего ребенка, у нее складывается личная жизнь, и она выходит замуж, — объясняет психолог. — А вообще мы тесно работаем и с близким окружением, привлекаем молодых людей, родителей или законных представителей. Это же мощный стимул для положительных эмоциональных изменений у наших девочек, когда удается обеспечить чувство защищенности и преодолеть одиночество, которое переживают маленькие мамы. Наладить отношения с близкими — это не просто задача, а залог будущего благополучия.

Как дети планируют детей

Детский гинеколог больницы № 25 Светлана Саломатова работает с беременными девочками-подростками уже 24 года. Она не разделяет мнения, что «раньше было лучше», и подчеркивает: в последние годы ситуация с ранними беременностями более-менее выровнялась:

— Если мы будем сравнивать начало 2000-х годов и нынешнее время, то знания подростков в этом направлении сильно изменились. Тогда было гораздо больше беременностей, гораздо больше абортов, подростки вообще ничего не знали, даже как предохраняться.

— А если беременность наступила случайно, то есть они предохранялись, но всё равно забеременели, то в 99% она заканчивается родами, — говорит врач. — В 2019 году через нашу женскую консультацию прошли три несовершеннолетних беременных, из них одна сделала аборт. В 2020 году было четыре беременности и один аборт из них.

Светлана Саломатова работает с детьми с <nobr class="_">1997 года</nobr>

Светлана Саломатова работает с детьми с 1997 года

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Рожают, по ее наблюдениям, чаще всего девочки в возрасте 16–17 лет. Совсем юных рожениц она встречает нечасто, хотя признается, что за последние три-четыре года были единичные случаи родов у 14-летних школьниц. Самый ранний аборт на ее памяти тоже был сделан 14-летней девочке по медицинским показаниям.

Случаи беременности несовершеннолетних в результате насилия, как говорит Светлана Саломатова, тоже единичны — она припоминает 14-летнюю пациентку, с которой ей довелось работать. В итоге девочка сохранила беременность и не отказалась от малыша после родов.

— Если и приходят беременные девочки, то, наверное, они это делают сознательно, выжидают срок, чтобы их никто не отправил на аборт. То есть они приходят на сроке 12 недель и больше. Они знают, что аборты делают до 12 недель, поэтому даже если мама будет с ножом у горла стоять, настаивать на аборте, то беременность в любом случае сохранится. Но дело в том, что они хотят эту беременность, некоторые даже планируют ее, потому что, наверное, чувствуют себя достаточно взрослыми для таких решений, — рассуждает детский гинеколог. — Почему-то они все уверены, что придут в женскую консультацию и услышат тут, как их отговаривают от родов и заставляют идти на аборт. Но такого нет. Был даже случай, когда забеременела девочка, ее родители и семья молодого человека были за сохранение ребенка, но один из дедушек был категорически против и настаивал на аборте. Ну ничего, с психологом вместе уговорили его.

Светлана Саломатова вспоминает еще один удивительный случай из практики — в ее кресле оказалась 14-летняя пациентка, пришедшая на прием на 41-й неделе беременности вместе с мамой.

— Мама всячески делала вид, что у ее дочери ну никак не может быть беременности. Она так и сказала: «Я думала, что она хорошо кушает и просто поправилась». У девочки буквально воды отошли в моем кабинете.

Многих своих пациенток детский гинеколог помнит лично

Многих своих пациенток детский гинеколог помнит лично

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Наблюдает и ведет беременность несовершеннолетних — участковый врач. Поэтому после осмотра детский гинеколог передает ему медицинские карточки беременных девочек.

— Основная масса девочек начинает жить половой жизнью в конце 9-го класса. Это своего рода пики — конец 9-го класса и конец 11-го класса, время выпуска из школы. Конечно, речь идет не обо всем классе. Как правило, есть такая стайка подружек, в которой есть, так скажем, главенствующая подруга. И если она решила попробовать, то остальные тоже обязательно попробуют.

— Я об этом обязательно спрашиваю, поскольку надо обсуждать и вопрос контрацепции; есть ведь девочки, у которых много половых партнеров. Но тут надо отметить, что частая смена половых партнеров происходит не потому, что ей так хочется, то есть это не проституция ни в коем случае, — подчеркивает врач. — Это именно тот вариант, что девочки перебирают. То есть вот они с одним подружили, потом детская влюбленность, у них сменились молодые люди и, соответственно, половые партнеры.

Впрочем, сейчас Светлана Саломатова чаще сталкивается с тем, что молодые пациентки приходят на прием уже достаточно информированными. Они знают о контрацепции, показаниях к прерыванию беременности, не стесняясь отвечают на вопросы и задают их сами.

За последние годы подростки стали более информированными в вопросах секса и контрацепции, а беременность и роды стали планировать

За последние годы подростки стали более информированными в вопросах секса и контрацепции, а беременность и роды стали планировать

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Тенденцию к снижению случаев ранней беременности она связывает с хорошей просветительской работой, проведенной несколько лет назад, до того как в школах были запрещены уроки полового воспитания:

— Врачи сейчас не могут зайти в школы, поскольку для проведения любых лекций и уроков нужно педагогическое образование. Мы стараемся приглашать школьниц к нам, на консультацию, но в прошлом году всё было сложно, сами понимаете. Поэтому даже на лекции звать не получалось. Так что ситуация еще может измениться.

Осенью прошлого года мы рассказывали об интересных случаях в практике гинекологов.

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беременностьгинекологподросткипсихолог
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