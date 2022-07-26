Гинеколог был неправ: 7 женских болезней, которые в России лечат, а на Западе считают нормой

Визит к гинекологу становится стрессом для большинства женщин. В этом кабинете их клеймят старородящими, предлагают лечиться гормонами и будничным тоном раздают страшные диагнозы. Но каждая ли выявленная болезнь так неотвратима или тактика нагнетания — всего лишь вредная привычка врачей советской закалки? Наши коллеги из Woman.ru вместе с гинекологом-эндокринологом Еленой Гецаевой разобрались, какие болезни, которые лечат в России, в остальном мире считают нормальным состоянием женщины.
Эрозия шейки матки
Врачи ставят этот очень распространенный диагноз при обнаружении повреждений на слизистой оболочке влагалищной части шейки матки. Решение предлагают однозначное — прижигать. Елена Гецаева уверена, что большая часть таких диагнозов ошибочна. Чаще всего за эрозию принимают либо эктопию, либо эктропион, а это нормальное состояние органа. А истинную эрозию нельзя диагностировать на глазок. Направление на прижигание шейки матки врач может выписать из-за недостаточной квалификации.
Уреаплазмоз
Мало кто из женщин, которым ставят такой диагноз, понимает, что он значит. Доктора настаивают, что это инфекция, и требуют лечить как и другие заболевания, передающиеся половым путем. При этом особых жалоб может не быть, диагноз часто ставится на основании анализов, которые пациентка сдает планово.
Уреаплазма, считающаяся возбудителем уреаплазмоза, на самом деле элемент микробиоты женского организма, говорит Елена Гецаева. Ее не нужно лечить без особых жалоб.
Инфантильная матка (гипоплазия)
Это отклонение, когда матка взрослой женщины не развивается и соответствует по всем параметрам подростковой или вовсе детской. Считается, что зачать и выносить ребенка с такой маткой сложно или вовсе невозможно.
Диагноз спорный, уверена эксперт. Потому как норма в гинекологии — это нечто среднее. В жизни же всё сложнее, и то, что является проблемой для одной женщины, для другой — рабочее состояние. Физиотерапия и прием гормонов в любом случае здесь не помогут, ведь увеличить матку невозможно.
Хронический аднексит (сальпингоофорит)
Не сидеть на бетоне, носить рейтузы — наши мамы страшно боялись «застудить придатки» и просили нас одеваться теплее. На деле аднексит вызывается только инфекцией, а никак не переохлаждением.
Гинеколог-эндокринолог называет хронический аднексит, или то самое «воспаление придатков», любимым диагнозом врачей. Его ставят каждой второй женщине в России. При этом опираются на результаты УЗИ малого таза и неинформативного мазка «на степень чистоты». «Всё это заканчивается безумными схемами антибактериальной и иммуномодулирующей терапии», — заключает Елена Гецаева.
«Плохой кровоток матки»
В российских клиниках этим пугают не только беременных женщин, но и тех, кто о ребенке пока не задумывается. Но определить норму очень сложно, говорит эксперт. В то время как фарминдустрия придумала огромное количество схем лечения этой сомнительной «болезни».
Хронический эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки)
Острое воспаление матки бывает разных видов, в том числе гонорейное и туберкулезное. Возбудителей очень много, они проникают в матку из влагалища или же разносятся по организму с кровью.
Елена Гецаева признает, что диагноз существует, но замечает, что масштабы заболевания вовсе не такие, какими их представляют гинекологи поликлиник. Стандартом диагностики является иммуногистохимическое исследование, а вовсе не УЗИ и «мазки на чистоту», которые так полюбили на постсоветском пространстве.
Гипертонус матки
— Данный диагноз зачастую является тем самым коммерческим диагнозом, благодаря которому многие частные клиники проводят массивную токолитическую и гормональную терапию в условиях дневного стационара, хотя наличие данного состояния в подавляющем большинстве случаев вполне физиологично (ибо матка — мышечный орган, основной функцией которого является сокращение), а реальный гипертонус сложно с чем-либо спутать и лечат его строго в стационаре, — заключает врач.
Выходит, что большая часть диагнозов, которыми пугают в клиниках на районе, вовсе не опасна. Получив прогноз, проконсультируйтесь еще с парой-тройкой специалистов, чтобы сформировать объективное мнение, основанное на фактах, а не на панике.