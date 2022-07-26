Гинеколог был неправ: 7 женских болезней, которые в России лечат, а на Западе считают нормой

Уреаплазмоз

Мало кто из женщин, которым ставят такой диагноз, понимает, что он значит. Доктора настаивают, что это инфекция, и требуют лечить как и другие заболевания, передающиеся половым путем. При этом особых жалоб может не быть, диагноз часто ставится на основании анализов, которые пациентка сдает планово.

Уреаплазма, считающаяся возбудителем уреаплазмоза, на самом деле элемент микробиоты женского организма, говорит Елена Гецаева. Ее не нужно лечить без особых жалоб.



Инфантильная матка (гипоплазия)