Врач назвала 3 смертельных болезни, которые могут протекать без симптомов

Трудность диагностики осложняется и тем, что многие люди игнорируют симптомы, списывая их на последствия недосыпа, сложный рабочий день и прочие внешние факторы. Но даже если бдительный пациент придет в районную поликлинику с такими жалобами, то это еще не гарантия того, что болезнь выявят и помогут не допустить серьезных последствий.

— Бывает, что и медики «пропускают» болезнь, потому что в медицинской организации нет возможности провести высокотехнологические исследования, — говорит врач. — Вышеназванные патологии возможно выявить, например, при помощи КТ- или МРТ-ангиографии, ПЭТ-КТ или суточного мониторирования ЭКГ.

