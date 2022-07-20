Врач назвала 3 смертельных болезни, которые могут протекать без симптомов
Эти патологии практически невозможно выявить при рутинных обследованиях
Можно ежегодно проходить базовые обследования и регулярно сдавать кровь для проверки уровня гемоглобина, СОЭ и других показателей. Но, к сожалению, даже такое бдительное отношение к здоровью вряд ли убережет от коварных заболеваний, которые очень редко проявляются на ранних этапах. О таких патологиях «Доктор Питер» поговорил с врачом-терапевтом Татьяной Налегач.
«Тихие» болезни, которые могут убить мгновенно
Чаще всего на поздних этапах диагностируют онкологические заболевания. Зачастую эти опухоли незаметно растут в организме и практически никак не проявляют себя. Но есть и другие «тихие» болезни, которые возникают будто бы ниоткуда. Они могут месяцами медленно разрушать организм и в полной мере проявляться лишь на последних стадиях.
Три болезни, которые могут убить мгновенно:
- аневризма сосуда головного мозга;
- нарушения ритма сердца;
- микроваскулярная стенокардия.
— Эти заболевания сложно выявляются и чаще всего маскируются под так называемую вегетососудистую дистонию. Симптомы неспецифичны, у пациента могут лишь периодически возникать головные боли и неприятные ощущения в грудной клетке. При рутинных обследованиях выявить болезнь невозможно, — рассказывает врач Татьяна Налегач. — Такие болезни убивают мгновенно. В одну секунду происходит или разрыв аневризмы с кровоизлиянием в мозг, или инфаркт миокарда, или внезапная аритмическая смерть, при которой не поможет даже самая экстренная и профессиональная медицинская помощь.
Трудность диагностики осложняется и тем, что многие люди игнорируют симптомы, списывая их на последствия недосыпа, сложный рабочий день и прочие внешние факторы. Но даже если бдительный пациент придет в районную поликлинику с такими жалобами, то это еще не гарантия того, что болезнь выявят и помогут не допустить серьезных последствий.
— Бывает, что и медики «пропускают» болезнь, потому что в медицинской организации нет возможности провести высокотехнологические исследования, — говорит врач. — Вышеназванные патологии возможно выявить, например, при помощи КТ- или МРТ-ангиографии, ПЭТ-КТ или суточного мониторирования ЭКГ.
Как заподозрить у себя болезнь
— Иногда болезнь «намекает» о себе изменением уровня неспецифических для нее маркеров — например, повышением СОЭ, ферритина, ультрачувствительного С-реактивного белка, снижением гемоглобина и так далее, — говорит врач-терапевт Татьяна Налегач. — Стоит пройти обследование, если у вас вдруг появляется и не проходит непонятная сыпь, мучает головная боль, непроходящий кашель, усталость, кровотечения из носа и любые симптомы, которые сохраняются долгое время.
Возможно, нет ничего страшного. Но лучше все-таки проверить свое здоровье и убедиться, что вышеуказанные симптомы не имеют ничего общего с какой-нибудь аневризмой сосудов головного мозга.
— Больший интерес приковывают к себе «медленные убийцы» — таким званием награждают всё большее и большее количество болезней, — добавляет врач.
Среди них: артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия (значительное повышение холестерина в сыворотке — более 200 мг/дл), ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, жировая болезнь печени, рак различной локализации, вирусный гепатит, хронический стресс.
Виноват метаболический синдром?
— Большинство перечисленных заболеваний рождается из синдрома инсулинорезистентности, — считает Татьяна Налегач. — Это снижение чувствительности клеток к инсулину с последующим нарушением всего метаболизма в организме. Далее возникает метаболический синдром. Он суммирует все последствия инсулинорезистентности — это когда в крови обнаруживается повышение холестерина, триглицеридов, глюкозы, мочевой кислоты, ультрачувствительного С-реактивного белка, появляется глюкоза и белок в моче.
Причины инсулинорезистентности — это избыточное питание, недостаточный объем физических нагрузок, курение, генетические факторы.
— Большинство факторов риска — в руках пациента. Правильный образ жизни — это и есть «таблетка от всех болезней», — объясняет Татьяна Налегач. — Плюс важен контроль за показателями, регулярная проверка уровня глюкозы в крови натощак. Если уровень глюкозы повысился хотя бы в два раза, то стоит сходить на углубленную диагностику при помощи перорального глюкозотолерантного теста. Он позволяет оценить чувствительность к инсулину, функцию β-клеток (это клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин). Для проведения этого анализа определяют глюкозу в крови натощак и через два часа — после углеводной нагрузки.
Также можно расширить этот тест при помощи определения С-пептида (он позволяет оценить уровень секреции инсулина), который измеряется в параллели с глюкозой натощак и после нагрузки.
Инструментально при помощи УЗИ можно выявить атеросклероз сосудов любых локализаций (сердца, аорты, сонных артерий, артерий нижних конечностей), а также жировое перерождение печени, поджелудочной железы.
Плюс важно регулярно измерять артериальное давление.
— Косвенно об атеросклерозе может намекнуть ситуация, когда разница систолического давления (верхнего) на двух руках превышает 10 мм. рт. ст., — объясняет врач.
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