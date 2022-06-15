4 ночных симптома, которые могут указывать на образование тромба

Головокружение по утрам

Если мы крепко спали всю ночь, то утром должны встать отдохнувшими и бодрыми. Но иногда, просыпаясь, мы страдаем от головокружения, головной боли. К сожалению, такие проявления могут быть признаком тромбов в сосудах. Дело в том, что головокружение очень часто появляется из-за недостаточного кровоснабжения головного мозга, гипоксии. А они, в свою очередь, происходят из-за относительно густой крови, которая затрудняет нормальный ток.

