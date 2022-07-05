Что делать, если оторвался тромб: как спасают пациентов со сложным ишемическим инсультом
Разбираемся вместе с врачами
В России самой распространенной причиной смерти уже не один год становятся болезни сердечно-сосудистой системы. Инсульт стал причиной 5,4% всех смертей за 2021 год, по данным Росстата. Это сопоставимо с количеством людей, умирающих от алкоголя, убийств, самоубийств и транспортных происшествий вместе взятых — на эти причины пришлось 5,7% смертей. Эффективней всего с инсультами могла бы справиться профилактика, но когда он уже произошел, поздно говорить о том, что можно было сделать раньше. Мы поговорили с врачами о том, как сегодня лечат инсульт в России.
Инсульт бывает геморрагическим и ишемический. Геморрагический инсульт возникает из-за разрыва сосудов головного мозга, кровь скапливается в тканях, создавая высокое давление и нарушая его работу. Ишемический инсульт развивается из-за закупорки сосуда, самая частая причина — тромбирование сосуда. В этом материале мы будем говорить об ишемическом инсульте.
Успеть за четыре часа
Ишемический инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения — случается внезапно, и очень важно на него вовремя отреагировать. Когда происходит закупорка сосудов головного мозга в результате тромбоза, это приводит к гибели нейронов определенного участка. Следствием становится утрата функций мозга, а какие именно функции он утратит — зависит от того, какой участок пострадал. Если вовремя не помочь человеку, то это может привести к самым тяжелым последствиям, включая инвалидность и летальный исход.
— В случае, когда сосуд был закрыт тромбом, долгое время применялась только процедура тромболитической терапии, — говорит врач-рентгенохирург «Новой больницы» Владимир Дмитриев. — Она и сейчас применяется. Она доказанно эффективна, давно всем известна. Заключается она в том, что вводят специальный препарат, растворяющий тромб. За счет растворения тромба восстанавливается кровоток по сосуду.
У тромболитической терапии есть недостаток — ее нужно сделать в первые четыре часа, чтобы получить максимальный эффект. За это время нужно, чтобы кто-то обнаружил инсульт и помог человеку. Сам пациент не всегда может с этим справиться, среди первых признаков инсульта — нарушение речи, а это значит, что пациент даже скорую сам не вызовет.
Для неспециалистов разработан специальный так называемый FAST-тест. Он состоит всего из четырех пунктов: нужно попросить человека улыбнуться (при инсульте один из уголков рта не поднимется), поднять и подержать перед собой руки (одна рука будет опускаться), прислушаться к речи человека (она будет неразборчивой) и при симптомах вызвать скорую.
Еще один недостаток тромболитической терапии — она не всегда справляется с большими тромбами. И наконец, она может вызывать побочные эффекты, осложнения — различные кровотечения, а состояние пациента с инсультом это будет только утяжелять.
После четырех часов
До недавнего времени вовремя проведенная тромболитическая терапия была единственным способом спасти человека с инсультом. Сейчас врачи применяют еще одну процедуру, более сложную — тромб можно удалить хирургическим путем. Такая операция называется тромбоэкстракцией.
— Тромбоэкстракция — это наиболее эффективная на сегодняшний день методика лечения ишемического инсульта, которая позволяет оперативно решить проблему одной из мозговых артерий путем либо аспирации тромба, либо его экстракции с помощью специального стента, — говорит врач-рентгенохирург Сергей Козлов. — Врач этим стентом как бы цепляет тромб и его вытаскивает, грубо говоря. Методика новая, в России она начала развиваться несколько лет назад, в мире — около 10 лет назад.
Сергей Козлов — заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения «Новой больницы», врач-рентгенохирург, кандидат медицинских наук.
Раньше операцию проводили в основном в Москве и Санкт-Петербурге, но широко это не внедрялось, потому что она очень дорогая. Сейчас больницы могут получить государственное финансирование процедуры по тарифам высокотехнологичной медицинской помощи, но пока всё равно не все клиники могут этим заниматься.
— Во-первых, нужен опыт круглосуточной работы в ангиографической операционной (то есть снабженной оборудованием для рентгенологического контрастного метода диагностики заболеваний сосудов. —
Несмотря на саму возможность операции, проводят ее не каждому пациенту — сначала всех, кто поступает с инсультом, обследуют врачи. В некоторых случаях процедура не нужна, а в некоторых — невозможна.
— Когда пациенты поступают, с ними действуют по определенному алгоритму, протоколу, — говорит Владимир Дмитриев. — Сначала их осматривает невролог, а дальше он отправляет пациента в отделение лучевой диагностики, там делают КТ головного мозга и смотрят, насколько пострадала ткань головного мозга, где располагается закупорка сосуда тромбом. И вот тогда, уже на основании клинического осмотра и лучевых методов диагностики, принимается решение, показана пациенту или нет эта операция. Самое главное показание: крупный сосуд в головном мозге, который перекрыт тромбом. Это значит, мы можем эту процедуру сделать.
Операция делается малоинвазивно — то есть врачи не делают крупных разрезов, только проколы. В сосуд головного мозга вводится катетер, а по нему — контрастный препарат, который видно при рентгеновском излучении. Получается прокрашенный сосуд, питающий головной мозг. Часть, которая не прокрашивается, потенциально вся пострадает, и будут тяжелые последствия: от тяжелой инвалидности до летального исхода.
На фото выше — правое полушарие пожилой пациентки, которая поступила в больницу с инсультом, слева — до операции, справа — после. Врач рассказывает об этом случае подробней.
— Исходно у пациентки было расстройство речи и не двигались левые конечности, а уже после операции, на следующее утро у нее восстановилась речь и восстановилось движение руки и ноги, — говорит Владимир Дмитриев. — Реабилитационный потенциал у нее высокий, большие шансы, что она начнет снова ходить, обслуживать себя. Это большая разница между тем, чтобы она была прикована к постели. После выписки пациентка направится на реабилитационную программу, а дальше она будет у нас под наблюдением для того, чтобы предупреждать эти сосудистые катастрофы.
Несмотря на то, что врачи научились во многих случаях справляться с инсультом, стоит помнить, что заболевание это все-таки острое и может привести к смерти или тяжелой инвалидности. О том, как предотвратить инсульт, мы рассказывали в этом материале. Прочитайте его внимательно — инсульт случается даже у молодых.