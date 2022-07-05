Что делать, если оторвался тромб: как спасают пациентов со сложным ишемическим инсультом

Инсульт бывает геморрагическим и ишемический. Геморрагический инсульт возникает из-за разрыва сосудов головного мозга, кровь скапливается в тканях, создавая высокое давление и нарушая его работу. Ишемический инсульт развивается из-за закупорки сосуда, самая частая причина — тромбирование сосуда. В этом материале мы будем говорить об ишемическом инсульте.

Успеть за четыре часа

Ишемический инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения — случается внезапно, и очень важно на него вовремя отреагировать. Когда происходит закупорка сосудов головного мозга в результате тромбоза, это приводит к гибели нейронов определенного участка. Следствием становится утрата функций мозга, а какие именно функции он утратит — зависит от того, какой участок пострадал. Если вовремя не помочь человеку, то это может привести к самым тяжелым последствиям, включая инвалидность и летальный исход.

