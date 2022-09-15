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Коронавирус нашли у 70 школьников: введут ли дистант из-за роста заболеваемости в НСО

В штабе при Минобре НСО сообщили цифры за первые две учебные недели

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Заболевшие были выявлены в 45 школах региона

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С 1 по 13 сентября в Новосибирской области коронавирусом заболели 70 школьников в 45 образовательных организациях. Среди учителей и работников цифры выше — ковид нашли у 113 человек. Цифрами поделились в штабе при Министерстве образования Новосибирской области.

— Сейчас в школах действуют санитарные правила — уборка помещений, термометрия на входе. Каких-то ограничений не вводилось. Рекомендаций по их введению пока не получали. Речь о дистанте пока тоже не ведется, — объяснила корреспонденту НГС Оксана Василенко, руководитель штаба при Министерстве образования Новосибирской области.

В детских садах с 1 сентября ковид нашли у 6 детей и 26 взрослых.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области плавно растет. Только за 14 сентября в регионе ковидом заболели за сутки 951 житель.

Педиатр назвал главные симптомы нового штамма коронавируса у детей.

В Новосибирске с 13 сентября в ТЦ МЕГА возобновил свою работу мобильный пункт вакцинации от ковида. В каких еще ТЦ можно привиться, вы можете почитать здесь.

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