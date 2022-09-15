Есть один опасный синдром. Педиатр назвал главные симптомы нового штамма коронавируса у детей
Илья Жилкин — о том, как обезопасить ребенка от вирусных заболеваний и укрепить его иммунитет
Осень — традиционно пора вирусных заболеваний у детей. Сейчас угроз для здоровья еще больше — в разгаре очередная волна коронавируса. Есть, конечно, рекомендации врачей о том, как защитить свой иммунитет от вирусов, но это не дает стопроцентной гарантии. По всему миру регулярно появляются данные о новых подвидах ковида. Заболевшие новым штаммом рассказывают, что сталкиваются с неприятными симптомами, о которых раньше пациенты с коронавирусом не говорили.
MSK1.RU поговорил с врачом-педиатром Ильей Жилкиным о том, какие симптомы и особенности нового штамма коронавируса наблюдаются у детей и как обезопасить ребенка от сезонных заболеваний.
Илья Жилкин — врач-педиатр, кандидат медицинских наук, автор собственного Telegram-канала и руководитель сервиса проверки медицинских рекомендаций «Юничек».
— Много ли случаев заболевания новым штаммом ковида среди детей?
— Если вы говорите про штамм, который у нас называют «кентавр», то, на самом деле, данных о количестве заболевших детей на сегодняшний день нет. В августе Роспотребнадзор отслеживал данные, но там оценка идет по всем выявленным случаям, и там всего лишь 0,51% от всех заболеваний вызвано штаммом ВА.2.75. Соответственно, с того момента прошел уже условный месяц, и, скорее всего, этот процент, конечно, подрос, но зарубежных данных, например, по этому поводу нет.
— Какие «предвестники» заболевания, после появления которых стоит «бить тревогу», вы можете отметить?
— У детей чаще всего заболевание коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме, иногда — в средней тяжести. Редко бывает, что возникают дополнительные сложности. Одно из опасных осложнений — это мультивоспалительный синдром.
— Какие самые частые симптомы наблюдаются у детей?
— Всем нам известные признаки ОРВИ. У этого штамма нет каких-то опасных и необычных проявлений. Насморк, жалобы на боль в горле и так далее. Пока что клинических данных, что в форме пневмонии более тяжело протекает, нет. Но в то же время есть такое японское исследование, в рамках которого экспериментально показывается, что ВА.2.75 может вызвать более тяжелое респираторное заболевание, чем ВА.5 и ВА.2. Соответственно, вывод: надо лучше контролировать. На сегодняшний день вирус обнаружен в 34 странах по миру, но особенности его пока изучены слабо, однозначно сказать что-то тут сложно и рано. Тем более по отдельной группе — по детям.
— Как дети переносят «кентавр», как лучше лечить?
— Переносят в легкой степени, но еще раз оговорюсь, что на сегодняшний день нет точных данных. Лечение легкое, симптоматическое. Когда надо — противовирусное, когда надо, то подключаются какие-то дополнительные препараты. Всё стандартно, с одной стороны, а с другой стороны — всё индивидуально.
— Насколько эффективна вакцинация среди детей?
— Тут принципиально нет на сегодняшний день глобальных отличий от эффективности вакцинации у взрослых. Ребенок в подростковом возрасте уже очень близок к взрослому человеку, и эффективность для него ожидаемая такая же. Однако на сегодняшний день все новые штаммы коронавирусной инфекции отличаются от предыдущих тем, что они всё больше и больше «обходят» защиту вакцины. Данные последних международных исследований на эту тему противоречат друг другу. Важно наблюдать за тем, какие штаммы ждут нас дальше.
— Как укрепить иммунитет и обезопасить детей от вируса — тем более сейчас, когда начался новый учебный год и все вернулись в сады и школы?
— Как-то специально укреплять иммунитет не надо. Важно следовать общим рекомендациям: соблюдать режим дня, отдыха, школьных занятий или пребывания в саду ребенка, проветривать помещение и мыть руки. Потенциально можно говорить о том, что какие-то умеренные процедуры по закаливанию тоже могут быть полезны. Но это не для того, чтобы обезопасить ребенка от вируса, а для того, чтобы простимулировать неспецифические пути защиты от простудных заболеваний. С вирусом ребенок всё равно столкнется, но тут важно, чтобы он мыл руки, поменьше тёр глаза и так далее.
— Нужно ли возвращаться к дистанционному формату обучения, станет ли он спасением от роста заболеваемости?
— Это обычная эпидемиологическая история: если мы разобщаем детей, любой коллектив, то цепочка передачи заболевания обрывается. Прервать передачу вируса можно по-разному — дистанционным форматом обучения, масками и антисептиками. В принципе, если вспышка будет прям очень-очень интенсивной то, конечно, «удаленка» может потребоваться. На сегодняшний день, я думаю, что такой необходимости нет. А дальше всё будет зависеть от динамики.
Что еще почитать
- Пациенты сравнили, как болеют COVID-19 в новую волну и как болели раньше;
- как узнать «ниндзю»: все симптомы нового вида коронавируса в одной картинке;
- врач рассказала, как по обычным анализам выявить ковид;
- какие последствия приносит ковид организму и когда они проходят