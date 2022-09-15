Есть один опасный синдром. Педиатр назвал главные симптомы нового штамма коронавируса у детей

— Какие самые частые симптомы наблюдаются у детей?



— Всем нам известные признаки ОРВИ. У этого штамма нет каких-то опасных и необычных проявлений. Насморк, жалобы на боль в горле и так далее. Пока что клинических данных, что в форме пневмонии более тяжело протекает, нет. Но в то же время есть такое японское исследование, в рамках которого экспериментально показывается, что ВА.2.75 может вызвать более тяжелое респираторное заболевание, чем ВА.5 и ВА.2. Соответственно, вывод: надо лучше контролировать. На сегодняшний день вирус обнаружен в 34 странах по миру, но особенности его пока изучены слабо, однозначно сказать что-то тут сложно и рано. Тем более по отдельной группе — по детям.

