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Есть один опасный синдром. Педиатр назвал главные симптомы нового штамма коронавируса у детей

Илья Жилкин — о том, как обезопасить ребенка от вирусных заболеваний и укрепить его иммунитет

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Педиатр назвал главные симптомы и особенности нового штамма коронавируса у детей и подростков

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Осень — традиционно пора вирусных заболеваний у детей. Сейчас угроз для здоровья еще больше — в разгаре очередная волна коронавируса. Есть, конечно, рекомендации врачей о том, как защитить свой иммунитет от вирусов, но это не дает стопроцентной гарантии. По всему миру регулярно появляются данные о новых подвидах ковида. Заболевшие новым штаммом рассказывают, что сталкиваются с неприятными симптомами, о которых раньше пациенты с коронавирусом не говорили.

MSK1.RU поговорил с врачом-педиатром Ильей Жилкиным о том, какие симптомы и особенности нового штамма коронавируса наблюдаются у детей и как обезопасить ребенка от сезонных заболеваний.

Илья Жилкин — врач-педиатр, кандидат медицинских наук, автор собственного Telegram-канала и руководитель сервиса проверки медицинских рекомендаций «Юничек».

Педиатр дал рекомендации о том, как обезопасить детей от заболеваний и укрепить их иммунитет

Педиатр дал рекомендации о том, как обезопасить детей от заболеваний и укрепить их иммунитет

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Много ли случаев заболевания новым штаммом ковида среди детей?

— Если вы говорите про штамм, который у нас называют «кентавр», то, на самом деле, данных о количестве заболевших детей на сегодняшний день нет. В августе Роспотребнадзор отслеживал данные, но там оценка идет по всем выявленным случаям, и там всего лишь 0,51% от всех заболеваний вызвано штаммом ВА.2.75. Соответственно, с того момента прошел уже условный месяц, и, скорее всего, этот процент, конечно, подрос, но зарубежных данных, например, по этому поводу нет.

Какие «предвестники» заболевания, после появления которых стоит «бить тревогу», вы можете отметить?

— У детей чаще всего заболевание коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме, иногда — в средней тяжести. Редко бывает, что возникают дополнительные сложности. Одно из опасных осложнений — это мультивоспалительный синдром.

Какие самые частые симптомы наблюдаются у детей?

— Всем нам известные признаки ОРВИ. У этого штамма нет каких-то опасных и необычных проявлений. Насморк, жалобы на боль в горле и так далее. Пока что клинических данных, что в форме пневмонии более тяжело протекает, нет. Но в то же время есть такое японское исследование, в рамках которого экспериментально показывается, что ВА.2.75 может вызвать более тяжелое респираторное заболевание, чем ВА.5 и ВА.2. Соответственно, вывод: надо лучше контролировать. На сегодняшний день вирус обнаружен в 34 странах по миру, но особенности его пока изучены слабо, однозначно сказать что-то тут сложно и рано. Тем более по отдельной группе — по детям.

Как дети переносят «кентавр», как лучше лечить?

— Переносят в легкой степени, но еще раз оговорюсь, что на сегодняшний день нет точных данных. Лечение легкое, симптоматическое. Когда надо — противовирусное, когда надо, то подключаются какие-то дополнительные препараты. Всё стандартно, с одной стороны, а с другой стороны — всё индивидуально.

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Насколько эффективна вакцинация среди детей?

— Тут принципиально нет на сегодняшний день глобальных отличий от эффективности вакцинации у взрослых. Ребенок в подростковом возрасте уже очень близок к взрослому человеку, и эффективность для него ожидаемая такая же. Однако на сегодняшний день все новые штаммы коронавирусной инфекции отличаются от предыдущих тем, что они всё больше и больше «обходят» защиту вакцины. Данные последних международных исследований на эту тему противоречат друг другу. Важно наблюдать за тем, какие штаммы ждут нас дальше.

Как укрепить иммунитет и обезопасить детей от вируса — тем более сейчас, когда начался новый учебный год и все вернулись в сады и школы?

— Как-то специально укреплять иммунитет не надо. Важно следовать общим рекомендациям: соблюдать режим дня, отдыха, школьных занятий или пребывания в саду ребенка, проветривать помещение и мыть руки. Потенциально можно говорить о том, что какие-то умеренные процедуры по закаливанию тоже могут быть полезны. Но это не для того, чтобы обезопасить ребенка от вируса, а для того, чтобы простимулировать неспецифические пути защиты от простудных заболеваний. С вирусом ребенок всё равно столкнется, но тут важно, чтобы он мыл руки, поменьше тёр глаза и так далее.

Нужно ли возвращаться к дистанционному формату обучения, станет ли он спасением от роста заболеваемости?

— Это обычная эпидемиологическая история: если мы разобщаем детей, любой коллектив, то цепочка передачи заболевания обрывается. Прервать передачу вируса можно по-разному — дистанционным форматом обучения, масками и антисептиками. В принципе, если вспышка будет прям очень-очень интенсивной то, конечно, «удаленка» может потребоваться. На сегодняшний день, я думаю, что такой необходимости нет. А дальше всё будет зависеть от динамики.

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