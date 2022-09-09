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В Новосибирской области выделили 1050 коек для больных коронавирусом

По данным на 8 сентября, в инфекционные стационары госпитализированы 674 пациента

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Перепрофилирование медицинских учреждений будет зависеть от обстановки в регионе

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В Новосибирской области, по данным на 7 сентября, для пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 выделили 1050 коек, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения области.

Также в ведомстве отметили, что перепрофилирование медицинских учреждений зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

— Для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением и подтвержденным COVID-19 определено 1050 коек, — сообщили в министерстве.

По данным оперативного штаба на утро 8 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 276 574 случая коронавируса, количество увеличилось на 842 случая. В инфекционные стационары госпитализированы 674 пациента, в том числе 46 детей.

— В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ — 10 пациентов, — отметили в штабе.

Вчера от коронавируса скончался мужчина 58 лет, всего в регионе умерли 5707 человек. В Министерстве образования области рассказали, что 510 учителей с начала учебного года ушли на больничный, у 39 из них ковид.

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