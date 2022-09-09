В Новосибирской области выделили 1050 коек для больных коронавирусом
По данным на 8 сентября, в инфекционные стационары госпитализированы 674 пациента
В Новосибирской области, по данным на 7 сентября, для пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19 выделили 1050 коек, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения области.
Также в ведомстве отметили, что перепрофилирование медицинских учреждений зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.
— Для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением и подтвержденным COVID-19 определено 1050 коек, — сообщили в министерстве.
По данным оперативного штаба на утро 8 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 276 574 случая коронавируса, количество увеличилось на 842 случая. В инфекционные стационары госпитализированы 674 пациента, в том числе 46 детей.
— В отделениях реанимации находятся 43 человека. На ИВЛ — 10 пациентов, — отметили в штабе.
Вчера от коронавируса скончался мужчина 58 лет, всего в регионе умерли 5707 человек. В Министерстве образования области рассказали, что 510 учителей с начала учебного года ушли на больничный, у 39 из них ковид.