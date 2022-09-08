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Всё о коронавирусе и карантине

510 новосибирских учителей с начала учебного года ушли на больничный

В Минобре НСО говорят, что по такой статистике еще рано делать выводы

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Среди детей на больничных около 20 человек

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Сейчас в Новосибирской области 510 школьных учителей находятся на больничном, у 39 из них ковид. Заболевших детей около 20. Об этом в четверг, 8 сентября, на встрече с журналистами заявил министр образования Сергей Федорчук.

— Это, правда, еще не показатель. На мой взгляд, самая показательная неделя будет после следующей. Сейчас коллективы вернулись к образовательной деятельности, и результаты каникулярного времени будут видны недели через 2, — сказал Федорчук.

В России продолжает расти число заразившихся коронавирусом. По данным за последние сутки, по стране было выявлено больше 50 тысяч новых случаев заболевания. Эксперты уверяют, что это еще не предел, и на пике это количество достигнет отметки в 100 тысяч заражений. Правила постоянно меняются, в них сложно ориентироваться даже тем, кто заболел повторно, — чего уж говорить о тех, кто столкнулся с ковидом в первый раз. Здесь мы собрали все правила оформления ковидного больничного в шестую волну.

Коронавирус в НовосибирскеКовид
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