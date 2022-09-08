510 новосибирских учителей с начала учебного года ушли на больничный

В России продолжает расти число заразившихся коронавирусом. По данным за последние сутки, по стране было выявлено больше 50 тысяч новых случаев заболевания. Эксперты уверяют, что это еще не предел, и на пике это количество достигнет отметки в 100 тысяч заражений. Правила постоянно меняются, в них сложно ориентироваться даже тем, кто заболел повторно, — чего уж говорить о тех, кто столкнулся с ковидом в первый раз. Здесь мы собрали все правила оформления ковидного больничного в шестую волну.

