510 новосибирских учителей с начала учебного года ушли на больничный
В Минобре НСО говорят, что по такой статистике еще рано делать выводы
Сейчас в Новосибирской области 510 школьных учителей находятся на больничном, у 39 из них ковид. Заболевших детей около 20. Об этом в четверг, 8 сентября, на встрече с журналистами заявил министр образования Сергей Федорчук.
— Это, правда, еще не показатель. На мой взгляд, самая показательная неделя будет после следующей. Сейчас коллективы вернулись к образовательной деятельности, и результаты каникулярного времени будут видны недели через 2, — сказал Федорчук.
В России продолжает расти число заразившихся коронавирусом. По данным за последние сутки, по стране было выявлено больше 50 тысяч новых случаев заболевания. Эксперты уверяют, что это еще не предел, и на пике это количество достигнет отметки в 100 тысяч заражений. Правила постоянно меняются, в них сложно ориентироваться даже тем, кто заболел повторно, — чего уж говорить о тех, кто столкнулся с ковидом в первый раз. Здесь мы собрали все правила оформления ковидного больничного в шестую волну.