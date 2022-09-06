Оформляйте правильно: как получить больничный по COVID-19 и кому его не дадут даже с положительным тестом

Правила оформления больничного прописаны в рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19: при симптомах ОРВИ пациент должен позвонить по номеру 112 — сотрудник службы уточнит тяжесть симптомов, передаст данные медработнику, который и откроет больничный. После этого врач приносит пациенту на дом лекарства, экспресс-тест, бланки согласия на изоляцию и лечение в амбулаторных условиях, а также памятки.

Если вы купили экспресс-тест в аптеке, сделали его дома, и он оказался положительным, то получить больничный лишь на основании этого результата не получится. У Роспотребнадзора свои правила: согласно постановлению, случаями ковида ведомство считает только те, что имеют лабораторное подтверждение. Поэтому для подтверждения диагноза в любом случае придется обращаться к врачу. Это нужно сделать и в обратном случае — когда самостоятельно сделанный тест дал отрицательный результат, но симптомы болезни есть.

— Если аптечный тест на ковид положительный, и есть клиническая симптоматика, то можно не сомневаться в диагнозе, — говорит доктор Галина Шлыкова. — Если аптечный тест отрицательный, но есть клиника, то необходим ПЦР-тест.