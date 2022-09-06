Оформляйте правильно: как получить больничный по COVID-19 и кому его не дадут даже с положительным тестом
Количество заразившихся коронавирусом в сутки растет с каждым днем
В России продолжает расти число заразившихся коронавирусом. По данным за последние сутки, по стране было выявлено больше 41 тысячи новых случаев заболевания. Эксперты уверяют, что это еще не предел, и на пике это количество достигнет отметки в 100 тысяч заражений. Правила постоянно меняются, в них сложно ориентироваться даже тем, кто заболел повторно — чего уж говорить о тех, кто столкнулся с ковидом в первый раз. Собрали все правила оформления ковидного больничного в шестую волну.
1
Как открыть больничный?
Правила оформления больничного прописаны в рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19: при симптомах ОРВИ пациент должен позвонить по номеру 112 — сотрудник службы уточнит тяжесть симптомов, передаст данные медработнику, который и откроет больничный. После этого врач приносит пациенту на дом лекарства, экспресс-тест, бланки согласия на изоляцию и лечение в амбулаторных условиях, а также памятки.
Если вы купили экспресс-тест в аптеке, сделали его дома, и он оказался положительным, то получить больничный лишь на основании этого результата не получится. У Роспотребнадзора свои правила: согласно постановлению, случаями ковида ведомство считает только те, что имеют лабораторное подтверждение. Поэтому для подтверждения диагноза в любом случае придется обращаться к врачу. Это нужно сделать и в обратном случае — когда самостоятельно сделанный тест дал отрицательный результат, но симптомы болезни есть.
— Если аптечный тест на ковид положительный, и есть клиническая симптоматика, то можно не сомневаться в диагнозе, — говорит доктор Галина Шлыкова. — Если аптечный тест отрицательный, но есть клиника, то необходим ПЦР-тест.
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2
На сколько дают больничный?
Раньше больных ковидом выписывали с больничного, только когда ПЦР-тест становился отрицательным. Но в мартовском постановлении Роспотребнадзора говорится о том, что возвращаться к работе или учебе можно спустя неделю после того, как заболел, если прошли симптомы (тест при этом сдавать не надо). Если вы лечитесь дома, то с вами должен связаться врач, который и закроет больничный автоматически, если нет симптомов болезни. Но если симптомы прошли быстрее, чем за неделю, то сдать тест всё-таки придется.
— В случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным инфицированием возбудителем COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID-19, — говорится в документе.
Если пациент лечился в больнице, то его могут выписать домой до получения отрицательного теста. Правда, так можно сделать не со всеми — тем, кто живет в коммунальной квартире, общежитиях и гостиницах, придется долечиваться в больнице.
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3
Как оплачивается больничный?
Больничный для заболевших коронавирусом оплачивается точно так же, как и любой другой больничный. Рассчитывается он следующим образом:
- суммируются все выплаты, которые сотрудник получал за предыдущие два года;
- сумма должна быть не ниже МРОТ за этот период и не выше предельной базы для расчета (в 2020 году — 912 тысяч рублей, в 2021 году — 966 тысяч рублей);
- рассчитывается средний дневной заработок (сумма выплат за последние два года делится на количество рабочих дней в этот период);
- умножают получившийся среднедневной заработок на множитель, который определяется в зависимости от стажа работника (меньше 6 месяцев — размер МРОТ с учетом районных коэффициентов, меньше 5 лет — 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка, больше 8 лет — 100% от среднего заработка);
- получившаяся сумма умножается на количество дней больничного.
— В любом случае выплата по больничному не может быть меньше МРОТ и районного коэффициента за период больничного. Первые три дня оплачиваются за счет работодателя, начиная с четвертого дня — за счет ФСС. Если больничный выдан в связи с болезнью ребенка, члена семьи или карантином, то ФСС оплачивает его с первого дня, — пояснил юрист Артем Страшнов.
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4
Можно ли оформить больничный дистанционно?
Это можно было сделать в начале года, однако сейчас оформить больничный можно только при обращении в поликлинику либо при вызове врача на дом (сами больничные будут в электронном формате).
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5
Дают ли больничные контактным?
Уже нельзя. Еще в начале года больничный выписывали тем, кто контактировал с больными, однако в феврале для привитых и переболевших такое правило отменили вообще, а остальным сократили срок карантина до семи дней. Сейчас же контактным лицам нужно сдавать тесты и сидеть в изоляции только при наличии симптомов — в таком случае врачи могут оформить больничный по вашей просьбе.
Если вы контактировали с больным и подозрение на то, что заразились, сильно — лучше сдайте ПЦР-тест. Даже если нет ни одного симптома, только тест может точно сказать, здоровы ли вы.
— Анализ можно сделать как в лаборатории, так и дома — купив экспресс-тест на антиген, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Важно угадать время: с момента контакта с инфицированным должно пройти от одного до пяти дней. Гораздо реже, но случается, что этот период растягивается от одного до семи или даже десяти дней. Я бы сказал, что имеет смысл сделать тест через пару-тройку дней.
Врачи рекомендуют на несколько дней ограничить посещение общественных мест и общение с людьми из группы риска. Если изоляция по каким-то причинам невозможна — носите маску.
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6
Что еще можно почитать по теме?
- Врачи рассказали, чего ожидать от новой волны ковида;
- Выяснили, как определить симптомы «кентавра» у детей (внимательно следите за температурой);
- Разобрались, каким препаратом лучше ревакцинироваться — «Спутником V» или «Спутником Лайт».
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