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Оформляйте правильно: как получить больничный по COVID-19 и кому его не дадут даже с положительным тестом
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Оформляйте правильно: как получить больничный по COVID-19 и кому его не дадут даже с положительным тестом

Количество заразившихся коронавирусом в сутки растет с каждым днем

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Из-за постоянно меняющихся правил разобраться в оформлении больничных для больных COVID-19 тяжеловато

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В России продолжает расти число заразившихся коронавирусом. По данным за последние сутки, по стране было выявлено больше 41 тысячи новых случаев заболевания. Эксперты уверяют, что это еще не предел, и на пике это количество достигнет отметки в 100 тысяч заражений. Правила постоянно меняются, в них сложно ориентироваться даже тем, кто заболел повторно — чего уж говорить о тех, кто столкнулся с ковидом в первый раз. Собрали все правила оформления ковидного больничного в шестую волну.

1

Как открыть больничный?

Правила оформления больничного прописаны в рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19: при симптомах ОРВИ пациент должен позвонить по номеру 112 — сотрудник службы уточнит тяжесть симптомов, передаст данные медработнику, который и откроет больничный. После этого врач приносит пациенту на дом лекарства, экспресс-тест, бланки согласия на изоляцию и лечение в амбулаторных условиях, а также памятки.

Если вы купили экспресс-тест в аптеке, сделали его дома, и он оказался положительным, то получить больничный лишь на основании этого результата не получится. У Роспотребнадзора свои правила: согласно постановлению, случаями ковида ведомство считает только те, что имеют лабораторное подтверждение. Поэтому для подтверждения диагноза в любом случае придется обращаться к врачу. Это нужно сделать и в обратном случае — когда самостоятельно сделанный тест дал отрицательный результат, но симптомы болезни есть.

— Если аптечный тест на ковид положительный, и есть клиническая симптоматика, то можно не сомневаться в диагнозе, — говорит доктор Галина Шлыкова. — Если аптечный тест отрицательный, но есть клиника, то необходим ПЦР-тест.

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2

На сколько дают больничный?

Раньше больных ковидом выписывали с больничного, только когда ПЦР-тест становился отрицательным. Но в мартовском постановлении Роспотребнадзора говорится о том, что возвращаться к работе или учебе можно спустя неделю после того, как заболел, если прошли симптомы (тест при этом сдавать не надо). Если вы лечитесь дома, то с вами должен связаться врач, который и закроет больничный автоматически, если нет симптомов болезни. Но если симптомы прошли быстрее, чем за неделю, то сдать тест всё-таки придется.

— В случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным инфицированием возбудителем COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID-19, — говорится в документе.

Если пациент лечился в больнице, то его могут выписать домой до получения отрицательного теста. Правда, так можно сделать не со всеми — тем, кто живет в коммунальной квартире, общежитиях и гостиницах, придется долечиваться в больнице.

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3

Как оплачивается больничный?

Больничный для заболевших коронавирусом оплачивается точно так же, как и любой другой больничный. Рассчитывается он следующим образом:

  • суммируются все выплаты, которые сотрудник получал за предыдущие два года;
  • сумма должна быть не ниже МРОТ за этот период и не выше предельной базы для расчета (в 2020 году — 912 тысяч рублей, в 2021 году — 966 тысяч рублей);
  • рассчитывается средний дневной заработок (сумма выплат за последние два года делится на количество рабочих дней в этот период);
  • умножают получившийся среднедневной заработок на множитель, который определяется в зависимости от стажа работника (меньше 6 месяцев — размер МРОТ с учетом районных коэффициентов, меньше 5 лет — 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка, больше 8 лет — 100% от среднего заработка);
  • получившаяся сумма умножается на количество дней больничного.

— В любом случае выплата по больничному не может быть меньше МРОТ и районного коэффициента за период больничного. Первые три дня оплачиваются за счет работодателя, начиная с четвертого дня — за счет ФСС. Если больничный выдан в связи с болезнью ребенка, члена семьи или карантином, то ФСС оплачивает его с первого дня, — пояснил юрист Артем Страшнов.

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4

Можно ли оформить больничный дистанционно?

Это можно было сделать в начале года, однако сейчас оформить больничный можно только при обращении в поликлинику либо при вызове врача на дом (сами больничные будут в электронном формате).

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5

Дают ли больничные контактным? 

Уже нельзя. Еще в начале года больничный выписывали тем, кто контактировал с больными, однако в феврале для привитых и переболевших такое правило отменили вообще, а остальным сократили срок карантина до семи дней. Сейчас же контактным лицам нужно сдавать тесты и сидеть в изоляции только при наличии симптомов — в таком случае врачи могут оформить больничный по вашей просьбе.

Если вы контактировали с больным и подозрение на то, что заразились, сильно — лучше сдайте ПЦР-тест. Даже если нет ни одного симптома, только тест может точно сказать, здоровы ли вы.

— Анализ можно сделать как в лаборатории, так и дома — купив экспресс-тест на антиген, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Важно угадать время: с момента контакта с инфицированным должно пройти от одного до пяти дней. Гораздо реже, но случается, что этот период растягивается от одного до семи или даже десяти дней. Я бы сказал, что имеет смысл сделать тест через пару-тройку дней.

Врачи рекомендуют на несколько дней ограничить посещение общественных мест и общение с людьми из группы риска. Если изоляция по каким-то причинам невозможна — носите маску.

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6

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