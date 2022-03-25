У жителя Грузии 14 лет не сгибались стопы — на ноги его поставили врачи Новосибирска

После операции в январе у Бакура начались тренировки. Ему помогала Лариса Шерепова, инструктор-методист лечебной физкультуры НИИТО. С Мзией они познакомились в клинике, но потом оказалось, что они живут в одном доме в соседних подъездах. Лариса в течение месяца ходила к ним каждый день. Она работала с мышцами мужчины и оказывала психологическую поддержку.

— Когда он приехал, мы его впятером поднимали. Ему 43 года, и он еще молод, и мышцы достаточно набирают сил. Но у нас языковой барьер. Я прихожу, он мне: «Учи грузинский», я говорю: «Нет, ты будешь русский учить». У него психологический барьер. Мы начинали, он говорил: «Зачем мне это, я езжу нормально». И скрючился, спина нерабочая, — вспоминает инструктор-методист.

Лариса во время занятий рассказывала про других пациентов НИИТО, с которыми она работала. Она вспоминала про людей, которые с худшими травмами водят машины, ходят на работу и открывают бизнес.

— У них даже таких возможностей, как у тебя, нет. Возможности встать и пойти, а они так активно живут, а ты лапки свешиваешь, — говорила Бакуру Лариса.