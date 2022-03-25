У жителя Грузии 14 лет не сгибались стопы — на ноги его поставили врачи Новосибирска

В новосибирской клинике НИИТО жителю Грузии Бакуру Шенгелия сделали операцию на стопы, которые 14 лет не сгибались.
Бакура в Новосибирск из Грузии привезла сестра Мзиа в ноябре прошлого года, а в январе ему сделали операцию на обе ноги. Два месяца 43-летний мужчина проходил в гипсе и вчера, 24 марта, этот гипс сняли. После этого он уже попробовал встать.
Авария в Турции
Бакур Шенгелия 14 лет назад попал в ДТП в Турции. В результате травмы он три месяца пролежал в коме. Во время комы его стопы деформировались. После выхода из комы мужчина обнаружил, что больше не может ходить.
— Кожа превратилась в туго натянутую бумагу, жировая ткань — в тоненько натянутый рубец. Фасция, материал человеческого организма, который разделяет пространство, превратилась в пластинку по плотности как камень. Ее режешь, аж звенит. Сухожилия из скользящих, из мобильных превратились в короткие канаты. Мышцы из красных, кровоснабжаемых, красивых, сокращаемых превратились в белые рубцовые тяжи. Изменились кости, ногти, — описал происходящее с ногами пациента Игорь Пахомов, врач-травматолог и доктор наук.
Бакур с отцом и матерью продолжил жить в грузинской деревне. Ему приобрели с помощью государства электрическую коляску, и иногда он мог съездить к кому-то в гости. Из-за того, что мужчина много лежал, правая сторона у него деформировалась, и практически перестала двигаться рука. Как рассказала Лариса Шерепова, инструктор-методист лечебной физкультуры, когда Бакур приехал в Новосибирск, он не могу держать спину.
— Папа с помощью грузинских депутатов перевез его в Грузию, и там он прожил 14 лет. Его возили по больницам везде, где папа только смог договориться, оказывали помощь. Но везде сказали, что очень страшно делать операцию. Но надежда умирает последней, и я сначала обратилась к нейрохирургу, профессору. Он сказал, что Бакур может встать, несмотря на повреждения, — рассказывает сестра Мзиа.
Профессор направил Мзию к Игорю Пахомову, врачу-травматологу НИИТО.
— Я подошла где-то год назад к нему, показала фотографии, снимки, сделала переводы с грузинского на русский, и по видеосвязи они с братом общались. Доктор говорил: «Подними ноги наверх». Брат поднимал. Доктор сказал, что он думает, что брат сможет встать. Сказал: «100% гарантии нет, но, я думаю, что получится», — вспоминает Мзиа.
Поездка из Грузии в Новосибирск
Мзиа потратила несколько месяцев на оформление виз, документов и накопление денег. В это время она жила в Новосибирске и решила забрать брата из грузинской деревни к себе.
— Мы проделали такой долгий путь. Когда нас впервые привезли, я так боялась, что профессор увидит, что нельзя делать. Он сказал: «Сходите, сделайте снимки МРТ». Мы сделали, и у меня даже ноги и руки тряслись. Я думала, что он скажет, что нельзя делать операцию. И профессор сказал, что он может начать ходить, не так, как все люди, но обслуживать самого себя сможет, — поделилась женщина.
После операции в январе у Бакура начались тренировки. Ему помогала Лариса Шерепова, инструктор-методист лечебной физкультуры НИИТО. С Мзией они познакомились в клинике, но потом оказалось, что они живут в одном доме в соседних подъездах. Лариса в течение месяца ходила к ним каждый день. Она работала с мышцами мужчины и оказывала психологическую поддержку.
— Когда он приехал, мы его впятером поднимали. Ему 43 года, и он еще молод, и мышцы достаточно набирают сил. Но у нас языковой барьер. Я прихожу, он мне: «Учи грузинский», я говорю: «Нет, ты будешь русский учить». У него психологический барьер. Мы начинали, он говорил: «Зачем мне это, я езжу нормально». И скрючился, спина нерабочая, — вспоминает инструктор-методист.
Лариса во время занятий рассказывала про других пациентов НИИТО, с которыми она работала. Она вспоминала про людей, которые с худшими травмами водят машины, ходят на работу и открывают бизнес.
— У них даже таких возможностей, как у тебя, нет. Возможности встать и пойти, а они так активно живут, а ты лапки свешиваешь, — говорила Бакуру Лариса.
Во время занятий с Ларисой, которые длились по часу, Бакур начал вставать.
— Мы выполняли упражнения, которые были назначены врачом. У нас за 30 занятий большие достижения — мы уже научились вставать. Он с помощью ходунков, с помощью баланса стоит. Со страховкой, конечно, но всё равно большие достижения. Мы делаем перешагивания. Мы сейчас и отжимаемся с ним, и поднимаем что-то. Ягодицы подкачиваем, чтобы позвоночник держал, — поделилась Лариса.
Встать на ноги
Бакуру 24 марта сняли гипс с двух ног сразу. Его сестра во время снятия гипса переживала в коридоре, она подходила поближе, чтобы посмотреть, отходила и отворачивалась, брала в руки телефон и фотографировала. Сфотографировав, Мзиа показала фотографию Бакуру.
— Он столько лет не видел свои ноги, — повторяла женщина.
Бакуру сделали рентген, который показал хорошее восстановление. После консультации с Игорем Пахомовым мужчина решил попробовать встать, и у него это получилось. Хотя с непривычки (до этого Бакур вставал только в гипсе) у него получилось стоять совсем недолго.
— Полноценно ходить он сможет, но у таких пациентов на первое время стоит задача дойти до туалета, дойти до стола. Восстановить уход за собой в быту. По крайней мере, его родственники не будут к нему привязаны, — говорит врач.
Игорь Пахомов рассказал, что в НИИТО прооперировали около 20 пациентов с похожими симптомами. Все они были после комы.
— Во время борьбы за жизнь человека начинается такая неприятная вещь. Под действием отсутствия контроля за стопами, под действием давления одеял и простыней возникают деформации стоп. И эти деформации становятся до такой степени тяжелыми, до такой степени уродующими, что пациента вылечивают, его выводят из комы, постепенно начинает восстанавливаться его высшая нервная деятельность, постепенно начинают восстанавливаться навыки ухода за собой и всё остальное, и проходит где-то год, полтора, у кого-то больше. Получается, что основной организм восстановился. Но чтобы встать и передвигаться, оказываются ноги непригодны, — описывает доктор.
Доктора НИИТО для лечения таких деформаций обратились к методам, которые стали известны в прошлом веке.
— Я хотел сказать о враче, который жил в 20-е годы. Вышла у него статья в сборнике, которая называлась «Поднимание ползающих». Он как раз занимался последствиями разного рода повреждений и заболеваний. И с помощью хирургических вмешательств он добивался того, что пациенты, которые ранее не могли стоять, они приобретали возможность не просто вставать, но и передвигаться нормально. И это было реализовано еще в прошлом веке, — поделился Игорь Пахомов.
Автором той статьи был доктор по фамилии Богорад. Его труды стали основой для работы новосибирских врачей, когда около 10 лет назад травматологи обратили внимание на такую подгруппу деформаций.
Идея лечения по Богораду, как ее описывает Игорь Пахомов, — стремление поставить человека на ноги. И для этой цели можно пожертвовать некоторыми суставами.
— Исправьте стопы, закрепите хорошенько. Эта идея оказалась очень плодотворной и очень рабочей. Плодотворность вылилась в эффективность, мы начали потихоньку эти операции делать. Операции какие — исправление деформации хирургическим путем и надежная фиксация их с помощью внутренних фиксаторов, — рассказал доктор.
В клинике Мешалкина врачи спасли жизнь 31-летнему жителю Крыма. Его доставили в Новосибирск с гигантской аневризмой аорты — она достигла 10 сантиметров, при этом норма артерии — 3,5–4 сантиметра.