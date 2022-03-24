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Новосибирские врачи спасли мужчину из Крыма с гигантской аневризмой аорты

Специалистам пришлось проводить два сложнейших вмешательства за раз

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Пациенту одновременно заменили расширенный с аневризмой участок аорты с аномальным двустворчатым аортальным клапаном сердца и осуществили коррекцию сужения просвета нисходящей аорты

Пациенту одновременно заменили расширенный с аневризмой участок аорты с аномальным двустворчатым аортальным клапаном сердца и осуществили коррекцию сужения просвета нисходящей аорты

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В клинике Мешалкина врачи спасли жизнь 31-летнему жителю Крыма. Его доставили в Новосибирск с гигантской аневризмой аорты — она достигла 10 сантиметров, при этом норма артерии — 3,5–4 сантиметра.

— При разрыве главной артерии организма человека летальность в первые сутки составляет около 90%. То, что больной не умер в острый период, является большим везением. Разрыв аорты был прикрыт ушком правого предсердия и листком перикарда (наружной соединительнотканной оболочки сердца). Это спасло пациента и позволило попасть на хирургическое лечение, — цитирует пресс-служба клиники директора института патологии кровообращения Александра Богачева-Прокофьева.

Врачи также обнаружили еще одну патологию аорты, поэтому пришлось проводить за одну операцию две сложнейшие коррекции. Пациенту одновременно заменили расширенный с аневризмой участок аорты с аномальным двустворчатым аортальным клапаном сердца и осуществили коррекцию сужения просвета нисходящей аорты.

Вчера мы рассказывали, что хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели операцию 27-летней пациентке с сосудистой опухолью печени. Пациентка обратилась в клинику после отказа в радикальном хирургическом лечении в других больницах.

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врачиклиника Мешалкина
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