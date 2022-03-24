Новосибирские врачи спасли мужчину из Крыма с гигантской аневризмой аорты

В клинике Мешалкина врачи спасли жизнь 31-летнему жителю Крыма. Его доставили в Новосибирск с гигантской аневризмой аорты — она достигла 10 сантиметров, при этом норма артерии — 3,5–4 сантиметра.

— При разрыве главной артерии организма человека летальность в первые сутки составляет около 90%. То, что больной не умер в острый период, является большим везением. Разрыв аорты был прикрыт ушком правого предсердия и листком перикарда (наружной соединительнотканной оболочки сердца). Это спасло пациента и позволило попасть на хирургическое лечение, — цитирует пресс-служба клиники директора института патологии кровообращения Александра Богачева-Прокофьева.

