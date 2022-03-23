Новосибирские хирурги спасли 27-летнюю девушку со сложной опухолью печени — ей отказали в других больницах

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика
— У пациентки диагностировали гемангиому печени — самый распространенный вид доброкачественной опухоли печени, представляющий собой клубок расширенных кровеносных сосудов. Данное новообразование склонно к активному росту и рецидиву, — рассказали в пресс-службе клиники.
Радикальная терапия — это операции по полному удалению пораженного органа, целью которых является полная ремиссия.
Главная опасность такого состояния — возможность разрыва гемангиомы с кровотечением.
— Так как у пациентки гемангиомы имели множественный характер, хирургическое лечение с резекцией участков поражения было неприменимо. Однако активный рост сосудистых образований, сопряженный с риском спонтанного разрыва, требовал хирургического вмешательства, — объяснили в клинике.
Поэтому хирурги провели эмболизацию сосудов печени — это малоинвазивное вмешательство. В печеночную артерию пациентки ввели специальные эмболизационные сферы, которые закупорили просвет сосудов, питающих опухоль. Это привело к уменьшению ее размера.
Осенью 2021 года врачи Новосибирского областного онкодиспансера спасли 48-летнюю сибирячку, удалив у нее три опухоли. Общий вес новообразований составил 30 килограммов.