23 марта среда
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняНовый ТЦ на Ипподромской
Все новости
Все новости

Новосибирские хирурги спасли 27-летнюю девушку со сложной опухолью печени — ей отказали в других больницах

Состояние осложнялось постоянным риском кровотечения

2 029
4Обсудить

Поделиться

Операция прошла в клинике Мешалкина

Операция прошла в клинике Мешалкина

Поделиться

Хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина провели операцию 27-летней пациентке с сосудистой опухолью печени. Пациентка обратилась в клинику после отказа в радикальном хирургическом лечении в других больницах.

— У пациентки диагностировали гемангиому печени — самый распространенный вид доброкачественной опухоли печени, представляющий собой клубок расширенных кровеносных сосудов. Данное новообразование склонно к активному росту и рецидиву, — рассказали в пресс-службе клиники.

Радикальная терапия — это операции по полному удалению пораженного органа, целью которых является полная ремиссия.

Главная опасность такого состояния — возможность разрыва гемангиомы с кровотечением.

— Так как у пациентки гемангиомы имели множественный характер, хирургическое лечение с резекцией участков поражения было неприменимо. Однако активный рост сосудистых образований, сопряженный с риском спонтанного разрыва, требовал хирургического вмешательства, — объяснили в клинике.

Поэтому хирурги провели эмболизацию сосудов печени — это малоинвазивное вмешательство. В печеночную артерию пациентки ввели специальные эмболизационные сферы, которые закупорили просвет сосудов, питающих опухоль. Это привело к уменьшению ее размера.

Осенью 2021 года врачи Новосибирского областного онкодиспансера спасли 48-летнюю сибирячку, удалив у нее три опухоли. Общий вес новообразований составил 30 килограммов.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

медицинаонкологияоперация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter