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Хирурги спасли сибирячку от опухолей весом более 30 килограмм

Врачи опасались большой кровопотери во время операции, но все обошлось

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Одна из опухолей оказалась злокачественной

Одна из опухолей оказалась злокачественной

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Врачи Новосибирского областного онкодиспансера спасли 48-летнюю сибирячку, удалил у нее три опухоли. Общий вес новообразований составил 30 килограмм.

— Пациентка много лет не показывалась врачу, не проходила инструментальных исследований, УЗИ, осмотра гинеколога. Обратиться в медучреждение в итоге ее заставил выросший до огромных размеров живот, который мешал физической активности, причинял боль и дискомфорт внутренним органам, — рассказали в пресс-службе Новосибирского областного онкодиспансера.

Женщину после осмотра отправили к онкологам.

— Мы сразу же госпитализировали женщину в наше отделение и всесторонне обследовали. Различные методы исследования выявили в брюшной полости 3 гигантских новообразования, достигающих 30 см. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства конечно же страдали внутренние органы — почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями, — цитирует пресс-служба заведующего онкогинекологическим отделением Вираба Сисакяна.

Врачи опасались большой кровопотери во время операции, но все обошлось. Общий вес трех опухолей составил более 30 килограмм. Женщину уже выписали домой восстанавливаться.

— Гистологические исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной. Рассматривая этот клинический случай можно сказать точно — эти опухоли росли много лет и переродились скорее всего из миомы. Если бы пациентка хотя бы раз в год посещала гинеколога и делала УЗИ — всей этой травмирующей операции можно было бы избежать — миома успешно лечится. Поэтому еще раз хочу призвать наших женщин — посещайте врача ежегодно, не пренебрегайте ультразвуковыми исследованиями малого таза, сдавайте раз в год анализы на онкоцитологию и тогда мы сможем профилактировать онкозаболевание, обходясь без операций и токсичных химиопрепаратов, — добавил врач.

В мае этого года новосибирские врачи спасли 22-летнюю девушку с редкой и очень агрессивной опухолью груди — новообразование очень быстро выросло за две недели. Ее объем, по данным хирургов, увеличился более чем в 125 раз, а в диаметре — в 4 раза.

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опухольракНовосибирский областной онкодиспансер
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