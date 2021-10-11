Хирурги спасли сибирячку от опухолей весом более 30 килограмм

Женщину после осмотра отправили к онкологам.

— Мы сразу же госпитализировали женщину в наше отделение и всесторонне обследовали. Различные методы исследования выявили в брюшной полости 3 гигантских новообразования, достигающих 30 см. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства конечно же страдали внутренние органы — почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями, — цитирует пресс-служба заведующего онкогинекологическим отделением Вираба Сисакяна.

Врачи опасались большой кровопотери во время операции, но все обошлось. Общий вес трех опухолей составил более 30 килограмм. Женщину уже выписали домой восстанавливаться.

— Гистологические исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной. Рассматривая этот клинический случай можно сказать точно — эти опухоли росли много лет и переродились скорее всего из миомы. Если бы пациентка хотя бы раз в год посещала гинеколога и делала УЗИ — всей этой травмирующей операции можно было бы избежать — миома успешно лечится. Поэтому еще раз хочу призвать наших женщин — посещайте врача ежегодно, не пренебрегайте ультразвуковыми исследованиями малого таза, сдавайте раз в год анализы на онкоцитологию и тогда мы сможем профилактировать онкозаболевание, обходясь без операций и токсичных химиопрепаратов, — добавил врач.

