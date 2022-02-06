Число заболевающих в стуки ковидом новосибирцев приблизилась к 3 тысячам — свежая статистика оперштаба

В Новосибирской области зафиксировали 2 743 новых случая коронавируса за сутки, сообщили в оперштабе региона.

— По данным оперативного штаба на утро 6 февраля в регионе зарегистрировано 113 685 случаев коронавируса (+2 743 за сутки), в том числе у 14 095 детей (+518 за сутки). 77 309 пациентов выздоровели (+306 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу.

Скончались еще пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 67 лет, 85 лет и женщины в возрасте 41 год, 59 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, 71 год, 72 года, 73 года, 80 лет, 82 года, 82 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 712 человек

