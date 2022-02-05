В Роспотребнадзоре отменили обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19

В Роспотребнадзоре отменили обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными
Пункт 3.8 правил профилактики COVID-19, в котором говорилось о том, что контактировавшим с больными COVID-19 нужно находиться на самоизоляции не менее семи календарных дней, признали утратившим силу.
Также в соответствии с внесенными изменениями, теперь не всем, кто лечится от коронавируса, необходимо сдавать повторный тест.
«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней», — говорится в документе.
СЮЖЕТ
Если время лечения менее 7 дней, то пациента выписывают после одного отрицательного теста, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID-19.
Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.