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В Роспотребнадзоре отменили обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19

Также теперь не всем, кто лечится от коронавируса, нужно сдавать повторный тест

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В правила профилактики COVID-19 внесли изменения

В правила профилактики COVID-19 внесли изменения

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В Роспотребнадзоре отменили обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России, опубликованном в субботу на интернет-портале правовой информации.

Пункт 3.8 правил профилактики COVID-19, в котором говорилось о том, что контактировавшим с больными COVID-19 нужно находиться на самоизоляции не менее семи календарных дней, признали утратившим силу.

Также в соответствии с внесенными изменениями, теперь не всем, кто лечится от коронавируса, необходимо сдавать повторный тест.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней», — говорится в документе.

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Если время лечения менее 7 дней, то пациента выписывают после одного отрицательного теста, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID-19.

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Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.

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