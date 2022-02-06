«Смертность вырастет кратно»: врач — о пятой волне ковида и омикроне, который захлестнул регионы

А следующая неопределенность связана с появлением новых штаммов коронавируса.



— Многие родители против вакцинации детей. Почему взрослые скептически настроены к «Спутнику М»?



— Я понимаю родителей. Мы имеем очень мало объективной информации о вакцине. Испытание «Спутника М» было проведено только на ограниченной группе детей старше 15 лет, и даже эти данные еще не опубликованы. Нам предлагают принять на веру то, что говорят разработчики вакцины. Это проблема всей пандемии, мы все находимся в ситуации доверия к официальной информации, и в том числе доверия к врачам и вирусологам.

Данная проблема труднорешаемая. Часть населения доверяет, а другая часть относится с недоверием к вакцинации. Уровень ревакцинации очень низкий в стране. Для этого нужна кардинальная смена способа предоставления информации людям. К тому же людей приводит в недоумение странность некоторых действий власти. Те же QR-коды. Сейчас в в каких-то регионах они практически не действуют, а в том же Питере они повсюду, хотя раньше ситуация была совершенна другая. И таких решений много, нужно объяснять людям, почему появляются ограничения.



— Но и в некоторых решениях не прослеживается логики. Даже в примере, который вы привели.



— Да, это очень странные решения. Абсурдно то, что губернаторы, чтобы унять лихорадку обращаемости в поликлиники, пытаются показать ситуацию с омикроном как простую, и опираются только на одно исследование, например на грызунах. Это некорректно и сразу вызывает негативную реакцию общества.