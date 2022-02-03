«Слезы текли без остановки». Красивая сибирячка неожиданно узнала о раке на 4-й стадии — как она нашла силы жить

Первым симптомом болезни стала жуткая усталость: женщина засыпала буквально на ходу — в транспорте, сидя на диване за просмотром фильма, стало трудно подниматься по лестнице. Потом начал уходить вес, посыпались волосы. Ольга сдала анализы, которые были в норме, кроме упавшего гемоглобина.

— Первые анализы я сдала в апреле, до августа принимала препараты железа и продолжала обследоваться, так как были неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечили геморрой. Позже в онкологическом отделении я неоднократно слышала подобную историю: к сожалению, очень часто поднимают гемоглобин, лечат эту деликатную проблему до тех пор, пока не оказываются у онкопроктологов уже на последней стадии рака. Это очень коварное заболевание, часто на начальных стадиях оно никак себя не проявляет, а на последних уже блокирует работу органа, который поражен, — объясняет сибирячка.

О том, что всё серьезно, врач сказал Ольге в ноябре на обследовании кишечника. Из кабинета повел к хирургу, отмечая, что удивлен тем, как такая молодая красивая женщина смогла так запустить здоровье.