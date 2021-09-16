«Плакали все, и врач тоже»: молодая сибирячка внезапно заболела лейкозом — ее парень ждал свадьбы с любимой 9 лет

— Каким-то чудом мама договорилась с врачом о том, чтобы меня приняли в областную и положили на обследование.

Врач тогда сказала мне, чтобы я не боялась, там будут дети в непривычном для меня виде — я тогда не понимала о чем она, но, как оказалось, врач морально меня уже готовила. Мне же, наоборот, стало интересно, что там такое. Я приехала и увидела лысых детей с пухлыми щеками, как у хомяка, — рассказывает Жанна. В детском гематологическом отделении Жанна пролежала почти полгода.

— Мне не называли мой диагноз два дня, но я поняла, что всё серьезно, когда врачи сказали мне о том, что катетер в шею нужно поставить на полгода — я тогда расплакалась, в слезах звонила маме, которая уехала за вещами домой — она уже всё знала. Я думала, что легла просто на обследование, ненадолго. Когда врачи сказали мне страшные слова: «У тебя рак», передо мной будто опустился занавес, я ничего не помню после них. Мама рассказывала, что я кричала, плакала и не понимала, что происходит, — вспоминает Жанна.