«Плакали все, и врач тоже»: молодая сибирячка внезапно заболела лейкозом — ее парень ждал свадьбы с любимой 9 лет

В свои 22 года Жанна Чечёнкина уже прошла через множество испытаний. В самые сложные жизненные моменты она нашла в себе силы не опустить руки и обрела счастье. Пять лет назад Жанне диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Началась борьба с болезнью: тяжелое лечение, ремиссия, рецидив, поиск донора и трансплантация костного мозга. Всё это время рядом с Жанной находилась ее семья и любимый человек — их поддержка сильно помогала девушке бороться за жизнь. Прочтите историю Жанны — равнодушным остаться невозможно.
Сибирячка училась на втором курсе университета, когда у нее неожиданно заболела челюсть. Девушка обратилась к стоматологу, который назначил ей ультразвук. После третьей процедуры Жанна отметила головные боли, которых не было раньше, и сообщила об этом врачу — ультразвук прекратили. С жалобой на головные боли Жанна обратилась к педиатру — последовала череда анализов, но источник плохого самочувствия найти не могли. Дальше были невролог, потом снова педиатр. Что странно — анализы в норме, а лучше не становилось, напротив, к вышеупомянутым симптомам добавились новые — заныли кости и суставы, поднималась температура, на лице начали появляться небольшие красные прыщики — будто мошка укусила, но и дерматолог развел руками.
На тот момент Жанне было еще 16 лет. Обеспокоенная мать девушки пыталась получить направление на обследование в Областную больницу, но без четкого диагноза сделать это было невозможно. Семья тогда даже не подозревала, какие испытания их ждут впереди, а время шло, Жанне становилось хуже.
— Каким-то чудом мама договорилась с врачом о том, чтобы меня приняли в областную и положили на обследование.
Врач тогда сказала мне, чтобы я не боялась, там будут дети в непривычном для меня виде — я тогда не понимала о чем она, но, как оказалось, врач морально меня уже готовила. Мне же, наоборот, стало интересно, что там такое. Я приехала и увидела лысых детей с пухлыми щеками, как у хомяка, — рассказывает Жанна. В детском гематологическом отделении Жанна пролежала почти полгода.
— Мне не называли мой диагноз два дня, но я поняла, что всё серьезно, когда врачи сказали мне о том, что катетер в шею нужно поставить на полгода — я тогда расплакалась, в слезах звонила маме, которая уехала за вещами домой — она уже всё знала. Я думала, что легла просто на обследование, ненадолго. Когда врачи сказали мне страшные слова: «У тебя рак», передо мной будто опустился занавес, я ничего не помню после них. Мама рассказывала, что я кричала, плакала и не понимала, что происходит, — вспоминает Жанна.
Постепенно пришло понимание. Полтора месяца Жанна пролежала в больнице с мамой, а после находилась на лечении уже одна. Родные девушки всегда были рядом, как и ее молодой человек Дима.
— Он почти каждый день приезжал ко мне на электричке из Мошково. Насобирает мне ягоды и едет, везет малину, клубнику, вишню. Я тогда очень мало ела, много чего было нельзя. Дима приедет, мы с ним обнимемся и сидим в коридоре. Полтора месяца меня вообще не выпускали из больницы, шел первый блок лечения, мне как в первый день прицепили капельницу, так и всё — я и мылась, и спала с ней. В больницу я поступила с весом в 49 кг, а выписывалась уже с 63 кг — у меня был гормональный сбой, я потеряла волосы, от терапии росли щеки. Это очень расстраивало меня, но близкие поддерживали — мы понимали, что сейчас просто такой жизненный этап, скоро всё наладится, — делится Жанна воспоминаниями.
Лечение Жанны заняло почти два года. За это время Дима успел сходить в армию и вернуться. Жанна ждала любимого и постепенно приходила в себя — худела, занималась в спортзале, бегала. Щеки ушли, волосы начали отрастать. Девушка перешла на третий курс, на заочное отделение, прилежно училась и работала. Жизнь наконец-то начала налаживаться.
— Однажды я повредила мениск. Поехала в НИИТО, сделала снимок, который показал разрыв, рекомендовали операцию. Я решила сначала проконсультироваться у своего гематолога, как раз подходило время контрольного осмотра — думаю, заодно и про коленку спрошу, — рассказывает Жанна. — Во вторник утром я сдала анализы, а вечером мне позвонили и сказали утром опять приезжать с вещами. Я даже не смогла ничего сказать, растерялась. Надеялась, что может быть это из-за коленки, но понимала, что скорее всего это рецидив. Опять я, мама и Дима поехали в больницу. Врач подтвердила мои опасения про рецидив — плакали все, и врач тоже.
Новость обрушилась слишком внезапно и повергла всех в шок. Жанна и Дима строили планы, приобрели квартиру в ипотеку, готовились к свадьбе, но болезнь опять поставила жизнь на паузу. Снова началось лечение — снова химия, потеря волос, гормональный сбой, перепады настроения, снова у Жанны появились ненавистные щеки.
— Мне объяснили, что раз случился рецидив, значит терапия не помогла. За одним рецидивом последует второй, необходима трансплантация костного мозга, но сначала меня нужно вывести в ремиссию, а это 6 курсов химии и еще полгода жизни. Меня посещали мысли, почему опять я, почему второй раз, ведь всё только начало налаживаться, и опять, — делится Жанна.
Процедура трансплантации костного мозга проходила в Санкт-Петербурге. Собрать нужную сумму Жанне и ее семье помог благотворительный фонд «Защити жизнь».
— Жанна стала подопечной фонда «Защити жизнь» в 2019 году. Когда девушке исполнился 21 год, случился рецидив лейкоза. До этого Жанна была в ремиссии. Единственным шансом спасения стала трансплантация костного мозга. Семье Жанны понадобилась помощь фонда. Потому что финансовых расходов перед тем, как поехать в НИИ ДОГиТ
Положенные сто дней после процедуры Жанна провела под наблюдением врачей. Дима не смог поехать в Санкт-Петербург вместе с невестой, но всё время был на связи с любимой, ждал ее возвращения, как и остальные родные Жанны.
— У меня никогда даже мыслей не было о том, что из-за моей болезни мы с Димой расстанемся. Он очень надежный, поддерживал меня. Вообще скажу, что очень много даже незнакомых людей оказали мне поддержку, это невероятно! Хочется сказать им спасибо, утром мы дали информацию о том, что открыт сбор, а к вечеру сумма уже была набрана. Я просто не могла опустить руки, обязана была вылечиться и вылечилась. Думаю, я уже могу сказать, что победила болезнь, — говорит Жанна.
Спустя 9 лет отношений Жанна и Дима наконец поженились, свадьба была летом, а после пара улетела отдыхать в Крым. Сейчас молодожены обустраивают быт в новой квартире и мечтают о детях.
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