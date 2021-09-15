«Как в ужастике»: история красотки, которая стала моделью, несмотря на редкую болезнь — сначала у нее просто болела спина

В возрасте примерно 7 лет Анастасия Никитина начала жаловаться на боли в спине — еще не сильные, но вполне ощутимые. Проблему пробовали решить плаванием, но безрезультатно. Следом был корсет, в котором Настя даже спала — снова эффекта ноль, а боли усиливались. Мама Насти показала дочь врачу — диагноз оказался неутешительным: болезнь Шейермана-Мау.

Болезнь Шейермана-Мау — наследственное заболевание костно-мышечной системы и соединительной ткани, основным клиническим проявлением которого является искривление верхнего отдела позвоночника.

— Моя мама очень вовремя заметила, что со мной что-то не то, и отвела меня к врачу. Сначала у меня болела спина, потом начала болеть нога, а потом буквально в момент меня скрючило. Я не была сутулой, я была прям горбатой. Спина круглая, шея и руки торчали вперед, как у обезьяны, — вспоминает Анастасия Никитина.

Пик заболевания обычно приходится на пубертатный период, и так не простой в жизни подростка. Настя вспоминает, что переживать происходящее ей было тяжело. Девочке было уже 10 лет, она видела то, что отличается от других детей, стеснялась себя.

