«Вся обувь стала мала»: как живет молодая мама с болезнью Валуева — сначала у нее просто болела голова

Акромегалия — заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. Сопровождается увеличением (расширением и утолщением) кистей, стоп, черепа, особенно его лицевой части, и др. Акромегалия возникает обычно после завершения роста организма, развивается постепенно, длится много лет. Вызывается выработкой чрезмерного количества соматотропного гормона. Из известных персон болезнью страдает российский боксер Николай Валуев.

Как всё начиналось

Мария родилась и выросла в городе Артеме. Окончила 11 классов и уехала во Владивосток учиться на пожарного. Но работать по специальности не стала, а устроилась в аптеку «Монастырев». Через несколько лет девушка забеременела и родила сына Мишу. Всё прошло легко, Маша быстро восстановилась после родов. А вот месячные начались и пропали. Женщина списала это на естественные процессы в организме после родового стресса.

— Спустя год часто стала болеть голова, преимущественно справа. Заметила ухудшение зрения на правый глаз. К врачу не обращалась. Не высыпаюсь, вот и болит голова. Боль глушила обезболивающими, — вспоминает она.